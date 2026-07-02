RE-IMAGINE-PEACE a Firenze: il sostegno dell'ANED

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L'ANED, Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti – custode di tutte le Deportazioni, nella memoria dell'enorme lascito morale dei deportati e delle deportate sopravvissuti ai lager – esprime profonda vicinanza e sostegno al messaggio di pace, di convivenza, di solidarietà, di dialogo fra il popolo israeliano e quello palestinese proposto anche da Noa e da Mira Awad con i loro concerti in programma a Firenze.

Le voci della cultura, della musica, dell'arte, della fraternità e del rispetto umano sono l'unica prospettiva civile e umana di fronte all'orrore della guerra, al massacro dei civili, alla negazione dei più elementari diritti dei popoli di quella regione.

"Re-Imagine-Peace" è l'affermazione che l'arte rifiuta i confini e le divisioni, che non ci può essere pace senza giustizia, senza riconoscimento dei diritti dell'altro, né futuro senza eguaglianza fra persone e popoli.

"I sopravvissuti ai campi di sterminio ci hanno consegnato un'eredità fondata sul rifiuto dell'odio, del razzismo, dell'antisemitismo e di ogni forma di discriminazione. Essere fedeli a quella memoria significa oggi avere il coraggio di chiedere la fine della violenza, la tutela della popolazione civile, il rispetto del diritto internazionale e il riconoscimento della pari dignità di tutti i popoli" dichiara Lorenzo Tombelli, membro del Consiglio Nazionale. "Per questo l'ANED  - conclude - accoglie e sostiene il messaggio di pace, dialogo e convivenza rappresentato da Noa e Mira Awad"

Fonte: ANED Firenze

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