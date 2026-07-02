RE-IMAGINE-PEACE a Firenze: il sostegno dell'ANED

L'ANED, Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti – custode di tutte le Deportazioni, nella memoria dell'enorme lascito morale dei deportati e delle deportate sopravvissuti ai lager – esprime profonda vicinanza e sostegno al messaggio di pace, di convivenza, di solidarietà, di dialogo fra il popolo israeliano e quello palestinese proposto anche da Noa e da Mira Awad con i loro concerti in programma a Firenze.



Le voci della cultura, della musica, dell'arte, della fraternità e del rispetto umano sono l'unica prospettiva civile e umana di fronte all'orrore della guerra, al massacro dei civili, alla negazione dei più elementari diritti dei popoli di quella regione.

"Re-Imagine-Peace" è l'affermazione che l'arte rifiuta i confini e le divisioni, che non ci può essere pace senza giustizia, senza riconoscimento dei diritti dell'altro, né futuro senza eguaglianza fra persone e popoli.