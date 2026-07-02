Seconda stagione de 'Il Mostro', si cercano comparse: casting a Firenze

La società fiorentina Scena 1 apre il casting per comparse per la seconda stagione della serie tv “Il Mostro” di Stefano Sollima.

Si cercano uomini e donne residenti in Toscana, di età compresa tra i 18 e i 75 anni, disponibili a partecipare alle riprese che si svolgeranno a Firenze e nel territorio toscano.

Le riprese della serie sono previste nel mese di settembre. Le prove costume si svolgeranno invece durante la seconda e l’ultima settimana di agosto.

Il trattamento economico e l’impegno lavorativo saranno regolati dal Contratto Collettivo Nazionale di riferimento, con regolare assunzione per le giornate di lavoro.

Dove e quando

Il casting si svolgerà domenica 12 luglio dalle 10 alle 18 a Firenze, presso la Sala Wanda Pasquini in piazza Madonna della Neve, 8. Le selezioni sono rivolte esclusivamente a persone residenti in Toscana. Per motivi amministrativi non saranno accettate candidature provenienti da dipendenti pubblici o da pensionati aderenti a Quota 100. E’ prevista regolare assunzione per le giornate di lavoro come da CCNL.

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