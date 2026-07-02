Sorsi e Morsi in piazza ritorna con una nuova veste in piazza San Lorenzo a Orentano

- Il 2026 sarà l'anno della seconda edizione di “Sorsi e Morsi in Piazza” che prenderà il via l'8 luglio e proseguirà fino al 12. Un'edizione rinnovata in tanti dettagli rispetto alla prima, a cominciare dalla ristorazione che non sarà più affidata allo street food, ma verrà curata dai volontari della Croce Bianca - Pubblica assistenza di Orentano con la loro cucina. Un menù quindi più casereccio e in linea con la tradizione toscana a cominciare dall'immancabile pizza, per continuare con carne alla brace, antipasto toscano, prosciutto e melone, frutta e dolci semifreddi. Cibo quindi, ma non solo, perché ogni serata avrà la sua versione musicale. Mercoledì 8 si comincia con il 'dj Marco Bresciani', giovedì 9 sarà la volta di '80 Fame' cover band degli anni '80 e '90, venerdì 10 invece la musica prenderà il ritmo latino con 'Dj Andrew'. L'11 luglio, sabato sera, sul palco saliranno i 'Brama Buriana', tribute band di Ligabue, mentre domenica 12 si conclude la manifestazione sulle note della 'Combriccola del Blasco', tribute band di Vasco Rossi.

“L'idea - spiega il consigliere della Croce Bianca, Alessia Volpi - di ripetere questa iniziativa, che si svolgerà sempre in piazza San Lorenzo a Orentano, nasce per dare un po' di vivacità al paese nel mese di luglio. Alla fine a questa manifestazione è realizzata dai volontari con la finalità di valorizzare Orentano. Inoltre abbiamo deciso che il ricavato, verrà utilizzato per ammodernare le attrezzature dell'associazione per rendere i servizi alla popolazione sempre più efficienti. Per questa edizione abbiamo ottenuto anche il contributo della regione Toscana, una cosa che ci ha dato un aiuto nell'organizzazione ”.

L'assessore alle frazioni Davide Bartoli invece ha detto: “ Un plauso e un ringraziamento va a tutti i volontari che hanno organizzato questa festa per altro patrocinata dal comune. Loro oltre a essere sempre disponibili per la cittadinanza, trovano anche il tempo per rallegrare l'estate orentanese e questo è veramente un merito che nessuno gli può togliere”.

Assessore alle associazioni delle frazioni Nicola Sgueo invece ha sottolineato: “Ringrazio la Croce Bianca per il lavoro fatto in questi anni. Questa iniziativa si va a integrare all'offerta degli eventi dell'estate orentanese. La Croce Bianca oltre ad essere sempre presente per i cittadini con la loro attività di servizio e soccorso, con questo evento ha dimostrato di poter dare qualcosa in più al nostro paese , confermandosi una realtà aggregativa utile per la comunità”.

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