Sponsor per gli eventi dell'Estate Empolese, aperto l'avviso
Il Comune di Empoli ha avviato un avviso pubblico per presentare manifestazioni spontanee di interesse verso la sponsorizzazione degli eventi dell'estate empolese, in programma fino al 20 settembre 2026.
Il proponente potrà candidarsi per una
- Sponsorizzazione finanziaria
- Sponsorizzazione tecnica (fornitura di beni e/o servizi)
- Sponsorizzazione mista tra le due precedenti
Sarà possibile differenziare tra Main Sponsor e Sponsor, con benefici di visibilità garantiti differenziati a seconda della qualifica.
L'Amministrazione si riserva di non accettare proposte incompatibili con la propria attività istituzionale.
Le proposte devono essere presentate compilando il Modulo di proposta e inviate tramite PEC all'indirizzo: comune.empoli@postacert.toscana.it, indicando nell'oggetto "Sponsorizzazione rassegna Estate Empolese 2026".
L'avviso rimane aperto fino alle ore 13 del 20 settembre 2026. Gli allegati e i moduli sono rintracciabili al link: https://www.comune.empoli.fi.it/Novita/Avvisi/Avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-manifestazioni-di-interesse-alla-sponsorizzazione-di-eventi-inclusi-nella-rassegna-Estate-Empolese-2026
Per informazioni: cultura@comune.empoli.fi.it
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa
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