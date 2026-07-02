Strada di Casale, dal 6 luglio chiusura al transito

Da lunedì 6 luglio, alle ore 8.00, la Strada Comunale di Casale sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra le località Rabatta (San Martino a Maiano, civici 139-140) e Casale di San Martino a Maiano. La chiusura resterà in vigore fino al completamento delle lavorazioni previste sulla sede stradale.
Il provvedimento si rende necessario per consentire una nuova fase dell'intervento di consolidamento del movimento franoso. Dopo il completamento delle opere di palificazione (berlinese), il cantiere entra infatti nella fase di realizzazione della soletta di collegamento e ripartizione in testa alla palificata, lavorazioni che interesseranno l'intera carreggiata.
Per la tipologia dell'intervento non esistono soluzioni alternative che consentano di mantenere aperta la circolazione veicolare: la chiusura totale della strada rappresenta l'unica modalità tecnica possibile per eseguire i lavori in sicurezza e garantire il corretto avanzamento dell'opera.
Si ringraziano pertanto i residenti della zona per la comprensione per questa fase delicata dei lavori, gli abitanti dei civici interessati sono stati preventivamente informati del provvedimento. Durante il periodo di chiusura sarà garantito il passaggio pedonale attraverso un percorso individuato nell'oliveta adiacente alla strada, mentre in caso di emergenza l'impresa esecutrice dovrà assicurare in qualsiasi momento un varco per il transito dei mezzi di soccorso, anche utilizzando percorsi poderali, con il supporto logistico della Prociv Arci Certaldo.
L'impresa appaltatrice provvederà all'installazione della segnaletica temporanea e all'indicazione dei percorsi alternativi previsti, secondo quanto stabilito dall'ordinanza comunale.
Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa
Notizie correlate
Tutte le notizie di Certaldo
<< Indietro