Studentessa di 23 anni morta dopo un incidente: aperta un’inchiesta per omicidio colposo

Cronaca Arezzo
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La giovane era stata dimessa dall’ospedale con una frattura alla mano dopo il ribaltamento dell’auto a Foiano della Chiana. Disposta l’autopsia dalla Procura di Arezzo

Una studentessa universitaria di 23 anni, Alexandra Halunga, è morta nella notte all’ospedale San Donato di Arezzo dopo aver accusato un malore nella propria abitazione. La Procura aretina ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per chiarire le cause del decesso.

La giovane era rimasta coinvolta all’alba di sabato 26 giugno in un incidente stradale avvenuto a Foiano della Chiana, dove l’auto sulla quale viaggiava si era ribaltata. Trasportata all’ospedale di Cortona, era stata dimessa con una prognosi di 30 giorni per una frattura a una mano.

Dopo la morte della ragazza, il pubblico ministero Marco Dioni ha disposto l’autopsia per accertare se il decesso sia collegato alle conseguenze dell’incidente oppure a cause indipendenti.

In vista dell’esame autoptico potrebbero essere notificati avvisi di garanzia ai sanitari che ebbero in cura la 23enne, un atto dovuto per consentire la nomina di consulenti di parte. Al momento, secondo quanto emerso, non risultano responsabilità accertate.

Anche l’Asl competente ha avviato un’inchiesta interna per approfondire la vicenda.

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