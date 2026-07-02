Trofeo Città di Certaldo, alla Fiammetta il grande nuoto

Sarà la Piscina Fiammetta di Certaldo a ospitare, domenica 5 luglio 2026, la nona edizione del Trofeo Città di Certaldo, appuntamento ormai consolidato nel calendario del nuoto agonistico regionale e nazionale. L'evento è organizzato da Certaldo Nuoto SSD, in collaborazione con Virtus Buonconvento SSD, e vedrà sfidarsi atleti delle categorie Ragazzi, Juniores e Unica, regolarmente tesserati FIN.

Nato nel 2014, il Trofeo Città di Certaldo è cresciuto anno dopo anno fino a diventare un punto di riferimento per il nuoto agonistico. La manifestazione ha visto passare dalla vasca certaldese atleti destinati a lasciare il segno nel panorama nazionale e internazionale: alla prima edizione partecipò infatti Simone Cerasuolo, che negli anni successivi sarebbe diventato campione del mondo. Tra i grandi protagonisti del meeting figura anche Lisa Angiolini, atleta della Nazionale italiana, che sarà nuovamente al via anche nell'edizione 2026. Oggi il Trofeo torna con rinnovato orgoglio, confermando la volontà del Certaldo Nuoto di continuare a investire nell'organizzazione di eventi di qualità e nella promozione del nuoto agonistico.

La competizione si svolgerà nella vasca olimpionica esterna da 50 metri, dotata di otto corsie e cronometraggio automatico, offrendo agli atleti un contesto tecnico di alto livello e un'importante occasione di confronto in vista dei principali appuntamenti della stagione estiva.

Saranno 14 le società partecipanti, con circa 330 atleti provenienti dalle regioni del Centro Italia, pronti a sfidarsi nelle diverse specialità del programma. Le gare si svolgeranno nella piscina esterna, mentre la vasca interna sarà utilizzata per il riscaldamento degli atleti.

Il programma prenderà il via alle 8.00 con l'apertura dell'impianto e il riscaldamento del turno mattutino, mentre le prime gare scatteranno alle 9.00. Nel pomeriggio la riapertura delle vasche è prevista alle 14.30, con inizio delle gare alle 15.30.

Gli atleti saranno impegnati nelle prove dei quattro stili – farfalla, dorso, rana e stile libero – sulle distanze dei 50, 100 e 200 metri, oltre ai 400 metri stile libero. Completano il programma i 200 e 400 metri misti, disciplina che unisce, nell'ordine, farfalla, dorso, rana e stile libero, offrendo uno spettacolo tecnico di alto livello.

Il IX Trofeo Città di Certaldo rappresenta non solo un'importante occasione di confronto sportivo tra società provenienti da tutto il Centro Italia, ma anche un momento di valorizzazione del territorio e del movimento natatorio locale. La manifestazione assume un significato ancora più importante perché si svolge nella nuova Piscina Fiammetta, moderna struttura destinata a diventare un punto di riferimento per lo sport dell'Empolese Valdelsa e sede di manifestazioni di rilievo.

L'evento si svolge con il patrocinio del Comune di Certaldo, a testimonianza dell'impegno dell'Amministrazione comunale nel sostenere lo sport e promuovere il nuovo impianto natatorio come luogo di aggregazione, crescita e valorizzazione del territorio.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa