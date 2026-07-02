Use Computer Gross, Giovanni Tosti resta in biancorosso

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Confermato il pivot cresciuto nel vivaio: sarà il punto di riferimento sotto canestro per la squadra di coach Valentino

Dopo essere esploso nel finale dello scorso campionato, in molti si chiedevano dove sarebbe andato a giocare nella prossima stagione Giovanni Tosti. Ora la risposta è ufficiale: nell’Use Computer Gross. Alle proposte che gli sono arrivate da altre società anche di categoria superiore ha deciso di rispondere di no, sicuro che il pala Sammontana sia il luogo adatto per proseguire nel suo percorso di crescita.

Il pivot classe 2005 sarà così il centro di riferimento della squadra, un ruolo che si è conquistato con una seconda metà di campionato su livelli altissimi ma soprattutto con il lavoro quotidiano in palestra. E così continuerà a fare agli ordini di coach Valentino, deciso a compiere altri, importanti passi in avanti.

L’Use Computer Gross torna così ad avere un pivot empolese, un ragazzo nato e cresciuto nel vivaio. Una gran bella soddisfazione, l’ennesima.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa

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