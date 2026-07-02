Vertenza Acca, il sindaco Prestanti all'assemblea dei lavoratori: "Finalmente nella discussione pubblica c'è la loro tutela"

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Assemblea venuta dopo il tavolo istituzionale, aperto in Provincia a Prato, per tentare di risolvere la situazione venutasi a creare nello stabilimento di via Copernico

"Finalmente al centro della discussione pubblica c'è il futuro di 95 lavoratori, che vanno tutelati e vanno supportati". Così il sindaco Edoardo Prestanti ieri sera (mercoledì 1 luglio) all’assemblea dei lavoratori di Acca, l'azienda di Seano dove è in corso la vertenza del sindacato Sudd Cobas.

Assemblea venuta dopo il tavolo istituzionale, aperto in Provincia a Prato, per tentare di risolvere la situazione venutasi a creare nello stabilimento di via Copernico.

"Finalmente siamo passati dal conflitto al dialogo. Insieme al presidente Calamai, al sindaco Biffoni, al vicesindaco Blasi, al sindacato Sudd Cobas e ai rappresentanti di Acca, si è aperto un tavolo istituzionale al centro del quale c'è la sorte dei lavoratori. Perché questa è la questione", ha proseguito Prestanti, commentando anche l'incontro svoltosi nella sede della Provincia di Prato.

"Siamo venuti qui stasera - ha continuato Prestanti durante l’assemblea all’Acca - per testimoniare, con istituzioni e associazioni, la vicinanza del Comune di Carmignano ai lavoratori che giustamente stanno lottando per un diritto sacrosanto: il loro posto di lavoro. L'incontro in Provincia è stato importante. Abbiamo fatto un passo in avanti, perché si è aperto un confronto fra tutte le parti".

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Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio Stampa

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