2 Sponde d'Arno, successo per la seconda edizione di 'Degusta il Territorio': presentata 'Amalgama'

Si è svolta con grande partecipazione la seconda edizione di Degusta il Territorio, l'evento ospitato dal Caffè Centofiori di Montelupo Fiorentino che ha riunito produttori, istituzioni, cittadini e appassionati in una serata dedicata alla valorizzazione delle eccellenze locali.

L'appuntamento ha rappresentato il momento celebrativo della nascita dell'Associazione 2 Sponde d'Arno, una nuova realtà che riunisce aziende vitivinicole e produttive dei comuni di Empoli, Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino e Lastra a Signa, con l'obiettivo di promuovere il territorio attraverso una rete fondata sulla collaborazione, sulla qualità e sulla cultura.

Protagoniste della serata sono state le aziende aderenti al progetto: Petrognano, Tenuta San Vito, Tenuta Sammontana, Tenuta Cantagallo, Azienda Agricola Colle Paradiso, Fattoria Castellina, Podere La Botta, Piazzano e Mori-Canneta, accompagnate dalla partecipazione di Torrefazione Negro, che ha completato il percorso di degustazione dedicato alle eccellenze del territorio.

Accanto all'aspetto enogastronomico, la serata ha segnato l'avvio di un importante progetto culturale con la presentazione di “Amalgama”, l'opera realizzata dall'artista montelupino Alessio Londi appositamente per 2 Sponde d'Arno. Realizzata in edizione unica su una mattonella in ceramica cotta nel formato 20×20 cm, Amalgama nasce come simbolo di unione, connessione e dialogo tra le imprese vitivinicole dei quattro comuni coinvolti nel progetto.

Al centro della composizione compare un fiume, impersonificato da una creatura fantastica, che attraversa il disegno separando idealmente i territori. Una separazione soltanto apparente: il fiume diventa infatti elemento di relazione, scambio e continuità, trasformando il confine in un luogo d'incontro.

I quattro comuni sono evocati attraverso grappoli d'uva e chicchi di caffè che, nella narrazione visiva dell'opera, sembrano tendersi la mano. Da questa unione prende forma una rete di relazioni, energie e possibilità condivise, immagine della collaborazione che l'Associazione intende costruire tra imprese, persone e territorio.

Nel disegno compaiono inoltre elementi animati e simbolici che richiamano la conoscenza, la memoria e le storie che una comunità custodisce e continua a scrivere. Sole, luna, nuvole e uccelli completano la composizione, rafforzando il dialogo tra territorio, natura e immaginazione.

Amalgama si inserisce in un momento particolarmente significativo del percorso artistico di Alessio Londi, recentemente impegnato in importanti committenze nazionali e internazionali, tra cui una mostra in Francia e diversi progetti sviluppati all'estero, oltre a interventi realizzati in Italia come la scultura in acciaio installata a Vinci e la parete monumentale di sei metri per quattro dipinta per l'Osservatorio Astronomico "Beppe Forti".

La mattonella presentata durante la serata rappresenta il primo tassello di un progetto destinato a svilupparsi nel tempo. L'intenzione dell'Associazione è infatti quella di coinvolgere altri artisti, invitandoli a offrire una propria interpretazione del progetto 2 Sponde d'Arno attraverso la realizzazione di una mattonella originale.

Da questa collezione prenderà vita "Arte & Vino", una mostra che metterà in dialogo arte contemporanea ed eccellenze enologiche del territorio, associando ogni opera a una bottiglia prodotta dalle aziende aderenti. Un percorso espositivo che racconterà il territorio attraverso due dei suoi linguaggi più rappresentativi: la creatività artistica e la cultura del vino.

La serata si è conclusa in un clima di grande partecipazione, confermando la volontà dei produttori di fare rete e di promuovere un modello di valorizzazione territoriale capace di unire imprese, cultura, arte e tradizioni. La nascita di 2 Sponde d'Arno rappresenta così l'inizio di un percorso condiviso che guarda al futuro senza perdere il legame con la storia e l'identità dei luoghi che attraversano le due rive dell'Arno.

Fonte: Ufficio Stampa