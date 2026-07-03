A Prato incendio boschivo rilevato tempestivamente dall'AI, elicottero in azione

Un innovativo sistema di intelligenza artificiale applicato alla rete di videosorveglianza Fireweb ha permesso, nel primo pomeriggio di oggi, di rilevare una piccola colonna di fumo nel bosco di Cerreto, località in provincia di Prato. L'algoritmo, dopo aver individuato sul nascere l'incendio boschivo, ha allertato la sala operativa provinciale. La macchina dei soccorsi si è così attivata immediatamente per strutturare e mettere in atto il dispositivo di spegnimento.

Al momento, sul perimetro dell'incendio sono impegnate 12 squadre di volontari antincendi boschivi coordinate da un Direttore delle Operazioni (DO). A supporto della flotta terrestre sono presenti anche le squadre dei Vigili del Fuoco in modo da garantire il rifornimento idrico dei mezzi antincendio.

​La situazione presenta elementi di criticità dovuti alle condizioni meteorologiche e alla tipologia di vegetazione: le fiamme interessano un bosco di pineta, e si sono arrampicate rapidamente sulle chiome degli alberi, rinforzate dal forte vento di tramontana e dalla bassa umidità dell'aria. Per contenere l'avanzata del fronte, la Sala Operativa Provinciale ha richiesto il dispiegamento di due elicotteri del sistema regionale, attualmente impegnati nei lanci dall'alto.

​La macchina dei soccorsi resta in piena attività e si sta valutando in questi minuti un ulteriore rinforzo del dispositivo di spegnimento sul campo. ​Seguiranno aggiornamenti sull'evoluzione.