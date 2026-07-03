A Radicondoli festa per i cento anni di una trattoria storica

C’è un luogo a Radicondoli che preserva la cucina tradizionale. E che ha compiuto ben 100 anni. 1926 è l’anno di inizio dell'attività della Trattoria da Bernardino – la Fornace e 2026 è l’anno in cui questo luogo è ancora aperta. Per questo l’amministrazione Comunale si è unita ai festeggiamenti per questo compleanno davvero speciale, segno di radicamento e presenza sul territorio. L’evento, qualche giorno fa, alla presenza dell’amministrazione comunale. Anche il consiglio del Circolo Arci di Belforte ha voluto ricordare questo momento importante per la comunità.

“Radicondoli è comunità che mette radici e continua ad andare avanti negli anni, non a caso con WivoaRadicondoli abbiamo sviluppato bandi appositi per rilanciare le imprese del territorio. La storia di questa Trattoria è di tutta la nostra comunità e tutti noi diciamo grazie per questo luogo e le persone che lo rappresentano - ha fatto notare il sindaco Francesco Guarguaglini durante la celebrazione - Veramente grazie a tutte le donne del team, grazie a Giovanna Pedani, che è la titolare, alla sua mamma Franca, nonché a Milia e Valentina che fanno parte del gruppo”.

“Una grande grazie per i 100 anni di attività della Trattoria La Fornace, tramandata di generazione in generazione con amore, impegno e passione. Una ricchezza e garanzia per tutto il nostro territorio”, è il messaggio che Arci ha voluto inviare alla struttura.

Il Comune ha scelto di dire grazie con una pubblicazione stampata tre anni fa dal titolo “Una lunga confidenza”. Qui sono protagoniste le foto scattate da Luca Gigli che quest’anno torna a Radicondoli come parte integrante di Paesaggi Contemporanei. Perché questa scelta? “Per il significato del suo contenuto fatto di foto di dettaglio che segnano la storia della nostra comunità e per il titolo che corre parallelo alla storia della famiglia Pedani che ha saputo creare “Una lunga confidenza” con questo territorio, con gesti semplici e di grande attenzione alle persone”, ha osservato Guarguaglini.

La Trattoria ha preso il via nel 1926 con la gestione dei bisnonni dell’attuale titolare, Giovanna, poi ci sono stati i nonni, il babbo e lo zio. “Giovanna non ha retto alla tentazione di continuare - ha aggiunto il sindaco - A nome di tutta la comunità di Radicondoli l’augurio è quello di portare avanti e di sviluppare ancora di più questa confidenza con il territorio di Radicondoli e soprattutto con le persone. Qui c’è un segno davvero di radicamento, un valore di continuità in cui noi tutti crediamo”.

A nome del Comune, Guarguaglini ha consegnato a Giovanna Pedani anche un attestato con una foto che ritrae la famiglia Pedani a tavola, davanti al fuoco. “Nel suo primo secolo di vita questo luogo ha saputo preservare l’anima della cucina tradizionale celebrando ospitalità, convivialità, qualità – è la dedica del Comune che il primo cittadino ha letto - Con la stima e la riconoscenza di avere dato lustro alla cultura del buon cibo, i migliori auguri di tutti noi per altri 100 anni di accoglienza e buona cucina”.

Fonte: Comune di Radicondoli