Torna 'Artinsolite' a Lajatico con due serate dedicate alla musica classica

Ritorna Artinsolite, la rassegna che anima il borgo di Lajatico nel mese di luglio e che precede i concerti di Matteo Bocelli, martedì 21 luglio e Andrea Bocelli, giovedì 23 e sabato 25 luglio al Teatro del Silenzio. ArtInsolite è una rassegna collaterale del Teatro del Silenzio di Arte che prende vita ogni estate a Lajatico. Il paese, con la regia del Direttore Artistico Alberto Bartalini, si è animato in questi anni di presenze inconsuete trasformandosi di fatto in un museo d’Arte contemporanea a cielo aperto. Artisti di fama internazionale e preziosi nuovi talenti hanno invaso molti luoghi soliti e insoliti, e alcuni di loro hanno lasciato preziose testimonianze ancora oggi visibili a chi arriva nel piccolo paese, come per esempio Markandeja di Gianni Lucchesi, il grande Murales di David Pompili, un anello della Torre di Pisa riprodotto sulla svettante cisterna dell’acqua, le numerose saracinesche d’arte, la luminosa statua di Marco Lodola nei giardinetti della Banca Popolare di Lajatico.

Per questa edizione 2026 di Artinsolite il paese si animerà nuovamente anche di luci confermandosi un salotto a cielo aperto, ma la sua formula cambia e vira verso la musica classica, con due serate in Piazza Vittorio Veneto. “Negli anni – ha spiegato il critico Ilario Luperini -, Artinsolite ha fatto da partner al Teatro del Silenzio in un’azione estetica che ha arricchito in maniera consistente il panorama culturale dell’evento. Naturale, dunque, che nell’edizione del 2026, sotto il convinto impulso di Andrea Bocelli l’attenzione si rivolga verso significativi eventi musicali, in due specifiche occasioni. Una prima serata con un concerto che si propone di valorizzare alcuni tra i più promettenti giovani talenti dei quattro conservatori della Toscana, Firenze, Livorno, Lucca e Siena. La seconda serata con l’orchestra del Conservatorio ‘Luigi Boccherini’ di Lucca, in un programma di musica da film di Ennio Morricone e John Williams. Una questione che preme molto ad Andrea Bocelli: i giovani e la musica”.

Si comincia mercoledì 8 luglio, alle 21.30 in piazza Vittorio Veneto, con i solisti dei Conservatori di Firenze, Livorno, Lucca e Siena. Si prosegue martedì 14 luglio, sempre alle 21.30 nella solita piazza, con l'omaggio a Ennio Morricone e John Williams affidato all'Orchestra del Conservatorio "L. Boccherini" di Lucca, protagonista di entrambe le serate insieme ai giovani musicisti coinvolti nel progetto. A dirigere sarà il maestro Carlo Bernini, direttore musicale e artista di riferimento di Andrea Bocelli, mentre la conduzione è affidata a Renato Raimo. L'ingresso a entrambi gli appuntamenti è gratuito.

Anche quest’anno prosegue la collaborazione con SCART, il progetto artistico e di comunicazione del Gruppo Hera: ideato da Maurizio Giani quasi trent'anni fa, SCART rappresenta uno dei percorsi più significativi attraverso cui la multiutility interpreta e comunica il valore dell’economia circolare. Per il 2026, dando continuità a un legame che negli anni si è consolidato attorno a valori profondamente condivisi, SCART rafforza la sua collaborazione con il Teatro del Silenzio, firmando la scenografia dello spettacolo. Al Teatro del Silenzio porta in scena tre coppie di Super Robot, paladini dell’ambiente realizzati con scarti di produzione di Automobili Lamborghini dagli studenti delle Accademie di Belle Arti di Firenze, Ravenna e del POLI.design, su progetto dei fumettisti Giuseppe Camuncoli e Giacomo Gheduzzi (nati dalla partnership con Lucca Comics&Games). Una quarta coppia di Super Robot sarà installata nel centro di Lajatico, nell'ambito di Artinsolite. Le otto figure rappresentano i quattro elementi - aria, acqua, terra ed energia – e dialogano con i temi dell'album Romanza di Andrea Bocelli, di cui quest'anno ricorrono i trent'anni.

Fonte: Ufficio Stampa