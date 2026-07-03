L'Atletica Pistoia premia Marchioni e Baroncelli: "Esempi straordinari di passione e tenacia"

Una società modello che, da sempre, sa superare i propri limiti: è l’Atletica Pistoia master. Un sodalizio composto da uomini e donne che, grazie alla profonda passione per l’atletica, all’impegno, alla voglia di migliorarsi costantemente e all’unione dei componenti, sa abbinare alla perfezione tradizione e risultati.

È di questi giorni il “regalo” che tutti i tesserati della società sportiva hanno inteso fare a un paio di loro per i vertici sportivi toccati: al presidente/atleta, il 90enne (ne compirà 91 il prossimo 30 settembre) Remo Marchioni per i suoi 11 record mondiali SM85 e SM90 di staffetta conquistati nel corso delle ultime stagioni e ad Antonio Baroncelli, primatista italiano di salto in alto categoria SM75.

“Quando si parla di Atletica Pistoia – hanno asserito all’unisono i tesserati – si parla di storia, passione e risultati. Al centro di questa storia c’è il nostro presidente Remo Marchioni. Dal 2022 insegue la gloria, con imprese di rimarchevole livello umano e sportivo. Ben 11 primati iridati, 15 titoli italiani e 4 europei conquistati.

L’altro atleta di prestigio è Antonio Baroncelli, capace di ricominciare due anni fa dopo cinquanta di stop e ottenere successi. Ha ripreso nel 2024 ottenendo 1,30m indoor ad Ancona per poi stabilire nel 2026 il record italiano indoor con la misura di 1,38m sempre ad Ancona, 1,39m all’aperto a Pistoia e infine 1,42m a Montespertoli, nuovo primato italiano outdoor SM75.

Attorno a loro, che sono esempi di indubbio valore atletico, una società che continua a confermarsi una delle migliori realtà del panorama nazionale master.

Basti pensare che quest’anno la staffetta 4x400m, composta da Maura Vignali, Dorina Filippi, Anna Marini e Cristina Mannello, ha battuto il record italiano SF65.

Allora un ringraziamento va a tutti i componenti della nostra squadra, ma in particolare a tutte le atlete che, con determinazione e sacrificio, hanno strappato il pass per la finale nazionale dei Campionati di Società, che si terra il prossimo 12 luglio nella Capitale. Forza ‘ragazze’, tenete alto il nome dell’Atletica Pistoia e della nostra città”.