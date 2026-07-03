Parcheggia l'auto e la trova danneggiata: la segnalazione di un lettore a Empoli

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Parcheggia l'auto e la ritrova danneggiata: il lettore empolese che ci ha fatto la segnalazione ricerca dei testimoni

Ha parcheggiato la sua auto, in pieno giorno a Empoli, ma quando è tornato una mezz'ora dopo l'ha ritrovata danneggiata. È quanto successo nella tarda mattinata di oggi 3 luglio, tra le 12.30 e le 13, nell'area parcheggio retrostante alla stazione di Empoli, tra Via Cantino Cantini e Via dei Cappuccini. A segnalare il fatto è il proprietario dell'auto, un lettore di gonews.it, che a fronte di migliaia di euro di danni provocati adesso cerca testimoni.

L'area è molto frequentata e trafficata per la presenza di diverse attività come bar e gelaterie. Il lettore aveva temporaneamente parcheggiato la macchina in quel parcheggio per sbrigare alcune faccende, ed al suo ritorno ha ritrovato una grande ammaccatura sul cofano anteriore, un danno che si aggira intorno alle diverse migliaia di euro e che sembra poter essere stato provocato da un camion.

Nell'area sono presenti delle telecamere, ma il lettore sta cercando dei testimoni per riuscire a ricostruire quanto accaduto e rintracciare l'autore dei danni.

Notizie correlate

Empoli
Attualità
3 Luglio 2026

Convocato il Consiglio Comunale di Empoli

È convocato per martedì 7 luglio 2026, alle ore 18.30, con eventuale prosecuzione alle 21.30, presso la sala consiliare al primo piano del palazzo comunale di via Giuseppe del Papa, [...]

Empoli
Attualità
3 Luglio 2026

L'AAEV celebra l'estate con la cena in vigna a Colle Adimari

Si è svolta ieri sera una cena in vigna organizzata dall'AAEV, l'Associazione Avvocati di Empoli e della Valdelsa, per celebrare l'arrivo dell'estate nella bella cornice di Colle Adimari, a Cerreto [...]

Empoli
Attualità
3 Luglio 2026

Scuola: servizio mensa anticipato a Empoli per il tempo pieno sin dai primi giorni

Un'importante novità in vista del nuovo anno scolastico 2026/2027 a Empoli: il servizio mensa partirà dalla prima settimana di scuola per garantire il tempo pieno. Ad annunciarla è il sindaco Alessio [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina