Parcheggia l'auto e la trova danneggiata: la segnalazione di un lettore a Empoli

Ha parcheggiato la sua auto, in pieno giorno a Empoli, ma quando è tornato una mezz'ora dopo l'ha ritrovata danneggiata. È quanto successo nella tarda mattinata di oggi 3 luglio, tra le 12.30 e le 13, nell'area parcheggio retrostante alla stazione di Empoli, tra Via Cantino Cantini e Via dei Cappuccini. A segnalare il fatto è il proprietario dell'auto, un lettore di gonews.it, che a fronte di migliaia di euro di danni provocati adesso cerca testimoni.

L'area è molto frequentata e trafficata per la presenza di diverse attività come bar e gelaterie. Il lettore aveva temporaneamente parcheggiato la macchina in quel parcheggio per sbrigare alcune faccende, ed al suo ritorno ha ritrovato una grande ammaccatura sul cofano anteriore, un danno che si aggira intorno alle diverse migliaia di euro e che sembra poter essere stato provocato da un camion.

Nell'area sono presenti delle telecamere, ma il lettore sta cercando dei testimoni per riuscire a ricostruire quanto accaduto e rintracciare l'autore dei danni.

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