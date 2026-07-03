Dramma a Castiglion Fiorentino: cade un velivolo, muore il pilota

Un tragico incidente è avvenuto nella prima mattina di oggi, venerdì 3 luglio, a Castiglion Fiorentino. Un uomo è morto dopo che un piccolo velivolo è caduto durante il decollo.

I fatti sono avvenuti all'aviosuperificie di Serristori, gestita dall'omonimo areoclub. A perdere la vita è stato un 57enne originario della Lombardia. Non è ancora del tutto chiara la dinamica, si parla di un problema in fase di decollo: l'aereo avrebbe preso quota e poi sarebbe precipitato al suolo.

Immediato l'intervento dei soccorsi, sul posto sono arrivati la Misericordia di Castiglion Fiorentino, i vigili del fuoco del comando di Arezzo, la Polizia municipale di Castiglion Fiorentino e i carabinieri della compagnia di Cortona che stanno raccogliendo elementi per ricostruire quanto avvenuto.