Centri estivi a Castelfiorentino: approvata all'unanimità la mozione della Lega

Il Consiglio Comunale di Castelfiorentino ha approvato all'unanimità la mozione presentata dal gruppo consiliare Lega per rendere più equo l'accesso ai centri estivi comunali, a prima firma del consigliere comunale Angelo Fiore. Nel corso della discussione, la maggioranza ha presentato un emendamento, anch'esso approvato all'unanimità, cheche ha superato il criterio dell’assegnazione dei posti basato esclusivamente sulla rapidità dell'iscrizione online: "un meccanismo che finiva per premiare chi disponeva del mezzo più veloce anziché chi aveva il bisogno più concreto" afferma il consigliere Fiore.

"L'Amministrazione si è così impegnata a valutare l’introduzione di graduatorie fondate su criteri oggettivi e verificabili - prosegue Fiore -: la situazione lavorativa del nucleo familiare, la presenza di entrambi i genitori lavoratori, i nuclei monoparentali, la composizione della famiglia, mantenendo il riferimento alla certificazione ISEE quale elemento integrativo".

Per il consigliere della Lega si tratta di un risultato positivo, che tuttavia "non può diventare un alibi per archiviare i problemi reali: mentre in aula si votavano principi condivisibili, fuori dall’aula numerosi genitori continuavano a segnalare condizioni tutt’altro che soddisfacenti nelle strutture destinate ai centri estivi".

Fiore è poi intervenuto sul tema delle ondate di calore, sempre più frequenti e non più considerabili eventi eccezionali: "sono una realtà con cui ogni estate dobbiamo fare i conti - commenta il consigliere -. E allora una domanda sorge spontanea: gli edifici comunali che ospitano decine di bambini sono stati realmente adeguati per garantire condizioni di sicurezza, salubrità e comfort nel rispetto della normativa vigente? Da anni assistiamo a proclami sul cambiamento climatico e sull'emergenza delle alte temperature. Ma se davvero si ritiene che questo sia il nuovo scenario con cui convivere, allora non bastano i convegni, gli slogan o le dichiarazioni di principio. Occorrono interventi concreti. Le strutture pubbliche dovrebbero essere le prime a essere rese resilienti, efficienti e sicure, soprattutto quando ad utilizzarle sono i bambini, che rappresentano la parte più fragile e preziosa della nostra comunità".

Fiore ha inoltre annunciato la presentazione di un'interrogazione consiliare per fare chiarezza sugli interventi effettuati e programmati sugli immobili comunali che ospitano i centri estivi. L'obiettivo è verificare lo stato delle strutture e le misure adottate per fronteggiare le criticità legate alle alte temperature estive.

"Chiederemo all'Amministrazione di indicare in modo puntuale quali interventi siano stati realizzati, quali siano in programma e con quali tempi - sottolinea Fiore -. È necessario garantire che i bambini possano svolgere le attività estive in condizioni adeguate di sicurezza, benessere e vivibilità, soprattutto nei periodi di maggiore caldo".

Il consigliere ha quindi ribadito la necessità di un passaggio dalle intenzioni agli interventi concreti: "Abbiamo ottenuto un risultato importante sul piano dell’equità nell’accesso ai centri estivi. Ora però occorre affrontare con la stessa concretezza anche il tema delle condizioni strutturali. Le ondate di calore non sono più un’eccezione e le strutture pubbliche devono essere adeguate di conseguenza".

E conclude: "Non si tratta di una questione secondaria. Quando si parla di servizi rivolti ai minori, la qualità degli ambienti e la loro adeguatezza devono essere una priorità. Su questo chiediamo risposte chiare e verificabili da parte dell'Amministrazione".

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