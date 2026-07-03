Chiusura della Fi-Pi-Li tra Empoli e San Miniato per lavori dopo cedimento asfalto

Chiusura d'urgenza sulla Fi-Pi-Li, tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione Pisa per "il ripristino urgente di uno sfondamento dell'asfalto". A comunicarlo è Avr, azienda affidataria del servizio di Global Service della Fi-Pi-Li. Il tratto di strada è stato chiuso nella tarda mattinata di venerdì 3 luglio, al km 31+500.
È stata disposta l'uscita obbligatoria a Empoli Ovest, rientro a San Miniato.
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