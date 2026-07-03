Torna il cinema all'aperto a Villa Bardini: 50 proiezioni con vista su Firenze

Tra le migliori rassegne cinematografiche dell’estate a Firenze: per la qualità della programmazione, per la spettacolare vista su Firenze e, non ultimo, per i prezzi ridotti e il giovedì in famiglia a ingresso libero. Dal 10 luglio al 30 agosto 2026 la Terrazza Belvedere di Villa Bardini torna a ospitare la rassegna "Cinema in villa", 50 giorni di proiezioni e incontri con registi, immersi in uno dei luoghi più incantevoli e panoramici dell'Oltrarno.

L’iniziativa è promossa e organizzata da Fondazione CR Firenze, in collaborazione con Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron, con un programma curato dall’Associazione Musart e dalla Fondazione Stensen.

Inizio proiezioni ore 21,15. Il biglietto costa 5 euro, 3,50 euro nel caso dei film compresi nel programma “Cinema Revolution” sostenuto dal Ministero della Cultura; tutti i giovedì è confermata l’iniziativa “Cinema in famiglia”, con film per tutte le età a ingresso libero (prenotazione obbligatoria su fondazionecrfirenze.it/cinema-in-famiglia-2026/).

La programmazione alterna successi della stagione, le migliori uscite estive, proposte per i più piccoli e due serate dedicate a "Firenze ’50 ’60 ’70", la mostra fotografica in programma fino al 18 ottobre a Villa Bardini che, attraverso immagini dell’Archivio Foto Locchi, ripercorre tre decadi della storia fiorentina (i possessori del biglietto del cinema potranno visitare l’esposizione con sconto del 50 per cento). Con il biglietto del cinema, inoltre, si potrà accedere dalle ore 19 alla Terrazza Belvedere per un aperitivo con vista sulla città, mentre alla Caffetteria di Villa Bardini gli spettatori di “Cinema in Villa” potranno cenare a prezzi ridotti.

Si parte venerdì 10 luglio con “Gioia mia” di Margherita Spampinato, film vincitore di due David di Donatello 2026. Da non perdere anche i Premi Oscar “Una battaglia dopo l’altra” di Paul Thomas Anderson, martedì 14 luglio, e “Sentimental Value” di Joachim Trier, venerdì 24 luglio in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Sarà lo stesso regista Federico Micali a introdurre la proiezione del suo film “Le chiavi di una storia – La comunità dell’Isolotto”, lunedì 13 luglio, mentre sabato primo agosto la regista Laura Samani presenterà il suo secondo lungometraggio “Un anno di scuola”.

“Dragon Trainer”, “Unicorni”, Jurassic World – La rinascita” e “Moon il panda” sono i titoli che animeranno i giovedì di “Cinema in famiglia”, come detto tutti a ingresso gratuito previa prenotazione obbligatoria.

È disponibile on line la programmazione fino al 6 agosto; il calendario con le date delle proiezioni dal 7 al 30 agosto sarà pubblicato a fine luglio

Visto il successo delle passate edizioni è consigliato l’acquisto dei biglietti in prevendita, sul sito www.villabardini.it/cinema2026. Per l’ingresso di persone con disabilità è necessaria la prenotazione, dalle ore 18 alle 20 al numero 393 8570925, fino a esaurimento disponibilità. Gli spettatori potranno usufruire gratuitamente del parcheggio del Forte di Belvedere.

Info-line telefonica al numero 393 8570925, nei giorni di programmazione dalle ore 18 alle 22. Ingresso/biglietteria: Costa San Giorgio 2, Firenze.

Cinema in Villa 2026

(Foto Stefano Casati)

Dal 10 luglio al 30 agosto – ore 21,15

Ingresso/biglietteria Villa Bardini - Costa San Giorgio, 2 (aperta dalle ore 20,15) - www.villabardini.it/cinema2026

Biglietti

Ingresso posto unico 5 euro

Ingresso per film italiani e europei promozione Cinema Revolution 3,50 euro

Per persone con disabilità prenotazione obbligatoria dalle ore 18 alle ore 20 fino a esaurimento disponibilità

Giovedì in famiglia

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su fondazionecrfirenze.it/cinema-in-famiglia-2026/

Prevendite

www.villabardini.it/cinema2026

Informazioni

Tel. 393 8570925 (orario 18/22 nei giorni di programmazione)

Parcheggio gratuito al Forte Belvedere

Cinema in Villa 2026, il programma

Cinema in famiglia

Tutti i giovedì a ingresso gratuito

Giovedì 16 luglio – Dragon Trainer di Dean DeBlois (USA, Gran Bretagna 2025, 125’)

Giovedì 23 luglio – Unicorni di Michela Andreozzi (Italia 2025, 105’)

Giovedì 30 luglio – Jurassic World – La rinascita – Gareth Edwards (USA 2025, 134')

Giovedì 6 agosto – Moon il panda di Gilles de Maistre (Francia 2025, 100’)

Cinema Revolution – il miglior cinema italiano e europeo

Venerdì 10 luglio - Gioia mia di Margherita Spampinato (Italia 2025, 90’)

Sabato 11 luglio - Un bel giorno di Fabio De Luigi (Italia 2026, 93’)

Lunedì 13 luglio - Le chiavi di una storia – La comunità dell’Isolotto di Federico Micali (Italia 2022, 80’)

Mercoledì 15 luglio - I colori del tempo di Cédric Klapisch (Francia 2025, 124’)

Venerdì 17 luglio - La grazia di Paolo Sorrentino (Italia 2025, 131’)

Domenica 19 luglio - Tabù - Egon Schiele di Michele Mally (Italia 2026, 90’)

Martedì 21 luglio - Tutta vita di Valentina Cenni (Italia 2025, 73’)

Mercoledì 22 luglio - No Good Men di Shahrbanoo Sadat (Germania, Francia, Danimarca, Norvegia 2026, 103’)

Venerdì 24 luglio - Sentimental Value di Joachim Trier (Norvegia, Germania, Danimarca, Francia, Svezia 2025, 132’)

Lunedì 27 luglio - Salvatore – Il calzolaio dei sogni di Luca Guadagnino (Italia 2020, 120’)

Martedì 28 luglio - Lo straniero di François Ozon (Francia 2025, 120’)

Sabato 1 agosto - Un anno di scuola di Laura Samani (Italia, Francia 2025, 102’)

Domenica 2 agosto - La mattina scrivo di Valérie Donzelli (Francia 2025, 92’)

Lunedì 3 agosto - Franco Battiato - Il lungo viaggio di Renato De Maria (Italia 2026, 115’)

Martedì 4 agosto - Il Dio dell’amore di Francesco Lagi (Italia 2026, 100’)

Mercoledì 5 agosto - Gli occhi degli altri di Andrea De Sica (Italia, Belgio 2025, 90’)

Il grande cinema internazionale, in Villa

Domenica 12 luglio - The Drama - Un segreto è per sempre di Kristoffer Borgli (USA 2026, 106’)

Martedì 14 luglio - Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson (USA 2025, 161’)

Sabato 18 luglio - Disclosure Day di Steven Spielberg (USA 2026, 145’)

Domenica 20 luglio - La torta del presidente di Hasan Hadi (Iraq, USA, Qatar 2025, 102’)

Mercoledì 22 luglio - Rental Family - Nelle vite degli altri di Hikari (USA 2025, 103’)

Sabato 25 luglio - Michael di Antoine Fuqua (USA 2026, 127’)

Domenica 26 luglio - Pecore sotto copertura di Kyle Balda (Gran Bretagna 2026, 110’)

Mercoledì 29 luglio – Il Diavolo veste Prada 2 di David Frankel (USA 2026, 119’)

Venerdì 31 luglio - Hamnet - Nel nome del figlio di Chloé Zhao (USA 2025, 125’)

La Firenze dell’archivio Foto Locchi

Lunedì 13 luglio – Le chiavi di una storia – La comunità dell’isolotto di F. Micali (Italia 2022, 80’)

Lunedì 27 luglio - Salvatore – Il calzolaio dei sogni di Luca Guadagnino (Italia 2020, 120’)

Calendario prima parte

Giovedì 9 luglio – La grazia di Paolo Sorrentino (Italia 2025, 131’) - Evento privato

Venerdì 10 luglio – Gioia mia di Margherita Spampinato (Italia 2025, 90’) -

Sabato 11 luglio – Un bel giorno di Fabio De Luigi (Italia 2026, 93’)

Domenica 12 luglio – The Drama - Un segreto è per sempre di Kristoffer Borgli (USA 2026, 106’)

Lunedì 13 luglio – Le chiavi di una storia – La comunità dell’Isolotto di Federico Micali (Italia 2022, 80’)

Martedì 14 luglio – Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson (USA 2025, 161’)

Mercoledì 15 luglio – I colori del tempo di Cédric Klapisch (Francia 2025, 124’)

Giovedì 16 luglio – Dragon Trainer di Dean DeBlois (USA, Gran Bretagna 2025, 125’)

Venerdì 17 luglio – La grazia di Paolo Sorrentino (Italia 2025, 131’)

Sabato 18 luglio – Disclosure Day di Steven Spielberg (USA 2026, 145’)

Domenica 19 luglio – Tabù - Egon Schiele di Michele Mally (Italia 2026, 90’)

Lunedì 20 luglio – La torta del presidente di Hasan Hadi (Iraq, USA, Qatar 2025, 102’)

Martedì 21 luglio – Tutta vita di Valentina Cenni (Italia 2025, 73’)

Mercoledì 22 luglio – Rental Family - Nelle vite degli altri di Hikari (USA 2025, 103’)

Giovedì 23 luglio – Unicorni di Michela Andreozzi (Italia 2025, 105’)

Venerdì 24 luglio – Sentimental Value di Joachim Trier (Norvegia 2025, 132’)

Sabato 25 luglio – Michael di Antoine Fuqua (USA 2026, 127’)

Domenica 26 luglio – Pecore sotto copertura di Kyle Balda (Gran Bretagna 2026, 110’)

Lunedì 27 luglio – Salvatore – Il calzolaio dei sogni di Luca Guadagnino (Italia 2020, 120’)

Martedì 28 luglio – Lo straniero di François Ozon (Francia 2025, 120’)

Mercoledì 29 luglio – Il Diavolo veste Prada 2 di David Frankel (USA 2026, 119’)

Giovedì 30 luglio – Jurassic World – La rinascita – Gareth Edwards (USA 2025, 134')

Venerdì 31 luglio – Hamnet - Nel nome del figlio di Chloé Zhao (USA 2025, 125’)

Sabato 1 agosto – Un anno di scuola di Laura Samani (Italia, Francia 2025, 102’)

Domenica 2 agosto – La mattina scrivo di Valérie Donzelli (Francia 2025, 92’)

Lunedì 3 agosto – Franco Battiato - Il lungo viaggio di Renato De Maria (Italia 2026, 115’)

Martedì 4 agosto – Il Dio dell’amore di Francesco Lagi (Italia 2026, 100’)

Mercoledì 5 agosto – Gli occhi degli altri di Andrea De Sica (Italia, Belgio 2025, 90’)

Giovedì 6 agosto – Moon il panda di Gilles de Maistre (Francia 2025, 100’)

Fonte: Fondazione CR Firenze - Ufficio stampa

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