Rifiuti, convocata la Commissione Controllo e Garanzia sui disservizi nella raccolta

La Prima Commissione consiliare 'Affari Generali e Istituzionali con funzione di Controllo e Garanzia' del Comune di Empoli si riunirà il 16 luglio per fare il punto sui disservizi registrati nelle ultime settimane nella raccolta porta a porta dei rifiuti. Alla seduta, convocata dalla presidente Francesca Peccianti (Fratelli d'Italia), parteciperanno l'assessora Laura Mannucci e i rappresentanti di Alia-Plures, tra cui il Presidente Lorenzo Perra, Alessio Arrighi, Claudio Bertini, Alessandro Canovai, Silvia Frachey e Paolo Carta, che forniranno chiarimenti sulla riorganizzazione del servizio e le criticità emerse, sulle misure adottate e sulle prospettive future.

"Ho ritenuto necessario convocare direttamente la Commissione - dichiara Francesca Peccianti - perché i cittadini meritano spiegazioni chiare, puntuali e documentate. Quando un servizio essenziale come la raccolta dei rifiuti presenta disservizi, la politica ha il dovere di esercitare fino in fondo la propria funzione di controllo e garanzia. Non si tratta di alimentare polemiche, ma di pretendere risposte, dati e impegni concreti".

Alla seduta sono stati convocati l'assessora Mannucci e i rappresentanti di Alia-Plures, tra cui il Presidente Lorenzo Perra, insieme ad Alessio Arrighi, Claudio Bertini, Alessandro Canovai, Silvia Frachey e Paolo Carta.

Nel corso della Commissione sarà chiesta una ricostruzione dettagliata dell'andamento del servizio, con la restituzione dei dati relativi alla raccolta porta a porta, l'indicazione delle cause che hanno determinato i disservizi e l’illustrazione delle misure correttive già adottate o programmate.

"È fondamentale capire cosa non ha funzionato, quali responsabilità operative vi siano state e quali interventi siano stati messi in campo per evitare che situazioni simili si ripetano - prosegue Peccianti -. I cittadini pagano per un servizio che deve essere efficiente, regolare e all’altezza delle esigenze della città".

Tra i punti all’ordine del giorno anche il tema della TARIC e delle prospettive tariffarie, aspetto strettamente collegato alla qualità del servizio erogato.

"Su rifiuti e tariffe serve la massima trasparenza - conclude Peccianti -. La Commissione dovrà essere l’occasione per ottenere chiarimenti veri, non risposte generiche. Fratelli d’Italia continuerà a svolgere con serietà il proprio ruolo istituzionale, nell’interesse dei cittadini e del decoro della città".

Francesca Peccianti, presidente Prima Commissione consiliare "Affari Generali e Istituzionali con funzione di Controllo e Garanzia".