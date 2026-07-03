Comune di Fucecchio, tre procedure di mobilità volontaria

Il Comune di Fucecchio prosegue il percorso di rafforzamento della propria struttura organizzativa attraverso l'attivazione di tre procedure di mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni, finalizzate alla copertura di posti a tempo pieno e indeterminato.

Le procedure riguardano:

- 2 posti di Istruttore Amministrativo Contabile (Area degli Istruttori – Famiglia Professionale Amministrativa Contabile), destinati a coprire posti che si sono resi e si renderanno vacanti nei prossimi mesi in diversi servizi comunali;

- 1 posto di Specialista in attività amministrative contabili (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione – Famiglia Professionale Amministrativa Contabile), destinato a sostituire una posizione che si renderà vacante dal 1° settembre 2026.

Le assunzioni sono previste dal Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2026-2028 e rientrano nella programmazione dell'ente per garantire continuità ed efficienza nell'erogazione dei servizi ai cittadini.

Le selezioni sono riservate ai dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e si svolgeranno mediante procedura di mobilità volontaria.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il portale nazionale del reclutamento InPA, dove sono pubblicati gli avvisi completi con i requisiti di partecipazione e le modalità di selezione. Gli avvisi sono inoltre consultabili nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso del sito istituzionale del Comune di Fucecchio.

Per il posto di Specialista in attività amministrative contabili le candidature dovranno essere presentate entro il 12 luglio 2026, mentre per i due posti di Istruttore Amministrativo Contabile il termine è fissato per il 21 luglio.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

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