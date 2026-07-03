Convocato il Consiglio Comunale di Empoli

È convocato per martedì 7 luglio 2026, alle ore 18.30, con eventuale prosecuzione alle 21.30, presso la sala consiliare al primo piano del palazzo comunale di via Giuseppe del Papa, 41 a Empoli, il Consiglio comunale. Sarà possibile seguire la seduta in diretta streaming accedendo a questo link e sul canale Facebook Comune di Empoli.

ALL'ORDINE DEL GIORNO I SEGUENTI PUNTI:

1. Comunicazioni del sindaco e della presidente del Consiglio.

2. Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su criticità nella gestione economico-finanziaria di Alia-Plures, ricadute sulla Taric e ruolo del Comune di Empoli.

3. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia sullo stato di manutenzione e sicurezza del parco Toscanini di Empoli.

4. Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Fratelli d’Italia e Empoli del Fare su fondo via Ridolfi n.86 destinato a macelleria Halal e Minimarket.

5. Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle sulle condizioni microclimatiche nelle scuole del Comune di Empoli e sugli interventi previsti per fronteggiare le alte temperature.

6. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli – Siamo Empoli su affidamento diretto relativo al progetto E-DOT per il monitoraggio ambientale nel Comune di Empoli.

7. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli su sicurezza in città a seguito di raffica di furti nel maggio 2026.

8. Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli e Movimento 5 Stelle in merito alla carenza, inagibilità e stato di manutenzione dei bagni pubblici nel territorio comunale.

9. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle in merito ai vincoli di restauro di Porta Pisana imposti dalla soprintendenza e alle possibilità di valorizzazione monumentale dell'opera.

10. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli su situazione monitoraggi ambientali area sr 429, presenza di keu e iniziative del Comune nel procedimento giudiziario “keu”.

11. Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli e Movimento 5 Stelle su autorizzazioni alla sosta gratuita o agevolata rilasciate ad amministratori e dipendenti del Comune

12. Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli e Movimento 5 Stelle su chiarimenti in merito alle dichiarazioni rese dal comitato Trasparenza per Empoli a seguito dell'incontro con Zignago Vetro e iniziative dell'amministrazione comunale per il monitoraggio ambientale e il dialogo istituzionale

13. Variazioni al Bilancio di Previsione 2026-2028.

14. Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2026-2028. Quarto aggiornamento.

15. Mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli per avvio di un progetto sperimentale in collaborazione tra Comune di Empoli e SerD per l’incentivazione dei percorsi terapeutici dei pazienti in cura per dipendenze da sostanze stupefacenti

16. Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli e Alleanza Verdi e Sinistra per il dissenso alla proposta di Legge di Bilancio 2026.

17. Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Alleanza Verdi e Sinistra, Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco e Questa è Empoli su disegno di Legge Consenso.

18. Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d'Italia su “Patto per il Centro” e regia strutturale per il rilancio del “Giro” e del centro storico: sostegno al commercio di prossimità, accessibilità, sicurezza, decoro e monitoraggio dei risultati.

19. Mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli per commemorare i 9 militari uccisi ad Empoli nei “Fatti del 1 Marzo 1921”.

20. Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle: richiesta urgente al governo di rifinanziamento del fondo nazionale per la non autosufficienza e approvazione immediata del piano nazionale per la non autosufficienza 2025–2027.

21. Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli – Siamo Empoli: sostegno al popolo cubano e di condanna del blocco economico, commerciale e finanziario degli Stati Uniti d’America.

22. Mozione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e movimento 5 stelle su valorizzazione del patrimonio storico -culturale e realizzazione di percorsi di fruizione urbana.

23. Mozione presentata dai gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli – Siamo Empoli per installazione di sedute permanenti nel centro storico di Empoli.

24. Mozione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su incentivi comunali per la diffusione di impianti fotovoltaici e tecnologie per l’efficienza energetica a favore delle famiglie con redditi medio-bassi.

25. Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Una Storia Empolese Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle, Centrodestra per Empoli, Fratelli d’Italia, Empoli del Fare per l’introduzione e l’implementazione di strumenti di contrasto al fenomeno delle dipendenze da sostanze stupefacenti e da gioco d’azzardo nel territorio empolese.

26. Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Questa è Empoli, Alessio Mantellassi Sindaco in merito all’introduzione di misure per la promozione del congedo parentale paritario.

27. Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Questa è Empoli, Alessio Mantellassi Sindaco su espressione di netta contrarietà all’istituzione di un Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) nel territorio regionale e impegno verso modelli di accoglienza alternativi.

28. Mozione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su piscina comunale di Empoli. Mantenimento della gestione pubblica del servizio.

29. Mozione presentata dal gruppo consiliare Alleanza Verdi e Sinistra su tutela del territorio del Comune di Empoli da insediamenti per la produzione di energia nucleare e lo stoccaggio di materiale radioattivo: dichiarazione di territorio comunale denuclearizzato.

30. Mozione presentata dal gruppo consiliare Alleanza Verdi e Sinistra sulla questione abitativa: criticità del nuovo Piano Casa, tutela del patrimonio ERP e attivazione di strumenti straordinari di intervento pubblico.

31. Mozione presentata dal gruppo consiliare Alleanza Verdi e Sinistra sull’inserimento di una nuova misura minima Z.R.A. (Zona di Rispetto dell’Albero) all’interno delle indicazioni fornite dal Patto del Verde.

32. Mozione presentata dal gruppo consiliare Alleanza Verdi e Sinistra: “Per una gestione economica comunale che rispetti i principi etici della pace, della sostenibilità sociale e ambientale”.

33. Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli - Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su coordinamento nelle emergenze ambientali e stato di attuazione del potenziamento di Arpat.

34. Mozione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli per un trasporto pubblico accessibile, integrato e progressivamente gratuito. Contrarietà all'aumento delle tariffe del Trasporto Pubblico Locale e sostegno all'estensione dell'abbonamento unico metropolitano all'Empolese Valdelsa.