Convocato il Consiglio Comunale di Empoli

La seduta si terrà martedì 7 luglio 2026 alle 18.30 e eventuale prosecuzione alle 21.30. Il Consiglio potrà essere seguito in diretta sull’apposita piattaforma e sul canale Facebook Comune
È convocato per martedì 7 luglio 2026, alle ore 18.30, con eventuale prosecuzione alle 21.30, presso la sala consiliare al primo piano del palazzo comunale di via Giuseppe del Papa, 41 a Empoli, il Consiglio comunale. Sarà possibile seguire la seduta in diretta streaming accedendo a questo link e sul canale Facebook Comune di Empoli.
ALL'ORDINE DEL GIORNO I SEGUENTI PUNTI:
1. Comunicazioni del sindaco e della presidente del Consiglio.
2. Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su criticità nella gestione economico-finanziaria di Alia-Plures, ricadute sulla Taric e ruolo del Comune di Empoli.
3. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia sullo stato di manutenzione e sicurezza del parco Toscanini di Empoli.
4. Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Fratelli d’Italia e Empoli del Fare su fondo via Ridolfi n.86 destinato a macelleria Halal e Minimarket.
5. Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle sulle condizioni microclimatiche nelle scuole del Comune di Empoli e sugli interventi previsti per fronteggiare le alte temperature.
6. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli – Siamo Empoli su affidamento diretto relativo al progetto E-DOT per il monitoraggio ambientale nel Comune di Empoli.
7. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli su sicurezza in città a seguito di raffica di furti nel maggio 2026.
8. Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli e Movimento 5 Stelle in merito alla carenza, inagibilità e stato di manutenzione dei bagni pubblici nel territorio comunale.
9. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle in merito ai vincoli di restauro di Porta Pisana imposti dalla soprintendenza e alle possibilità di valorizzazione monumentale dell'opera.
10. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli su situazione monitoraggi ambientali area sr 429, presenza di keu e iniziative del Comune nel procedimento giudiziario “keu”.
11. Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli e Movimento 5 Stelle su autorizzazioni alla sosta gratuita o agevolata rilasciate ad amministratori e dipendenti del Comune
12. Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli e Movimento 5 Stelle su chiarimenti in merito alle dichiarazioni rese dal comitato Trasparenza per Empoli a seguito dell'incontro con Zignago Vetro e iniziative dell'amministrazione comunale per il monitoraggio ambientale e il dialogo istituzionale
13. Variazioni al Bilancio di Previsione 2026-2028.
14. Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2026-2028. Quarto aggiornamento.
15. Mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli per avvio di un progetto sperimentale in collaborazione tra Comune di Empoli e SerD per l’incentivazione dei percorsi terapeutici dei pazienti in cura per dipendenze da sostanze stupefacenti
16. Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli e Alleanza Verdi e Sinistra per il dissenso alla proposta di Legge di Bilancio 2026.
17. Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Alleanza Verdi e Sinistra, Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco e Questa è Empoli su disegno di Legge Consenso.
18. Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d'Italia su “Patto per il Centro” e regia strutturale per il rilancio del “Giro” e del centro storico: sostegno al commercio di prossimità, accessibilità, sicurezza, decoro e monitoraggio dei risultati.
19. Mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli per commemorare i 9 militari uccisi ad Empoli nei “Fatti del 1 Marzo 1921”.
20. Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle: richiesta urgente al governo di rifinanziamento del fondo nazionale per la non autosufficienza e approvazione immediata del piano nazionale per la non autosufficienza 2025–2027.
21. Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli – Siamo Empoli: sostegno al popolo cubano e di condanna del blocco economico, commerciale e finanziario degli Stati Uniti d’America.
22. Mozione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e movimento 5 stelle su valorizzazione del patrimonio storico -culturale e realizzazione di percorsi di fruizione urbana.
23. Mozione presentata dai gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli – Siamo Empoli per installazione di sedute permanenti nel centro storico di Empoli.
24. Mozione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su incentivi comunali per la diffusione di impianti fotovoltaici e tecnologie per l’efficienza energetica a favore delle famiglie con redditi medio-bassi.
25. Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Una Storia Empolese Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle, Centrodestra per Empoli, Fratelli d’Italia, Empoli del Fare per l’introduzione e l’implementazione di strumenti di contrasto al fenomeno delle dipendenze da sostanze stupefacenti e da gioco d’azzardo nel territorio empolese.
26. Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Questa è Empoli, Alessio Mantellassi Sindaco in merito all’introduzione di misure per la promozione del congedo parentale paritario.
27. Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Questa è Empoli, Alessio Mantellassi Sindaco su espressione di netta contrarietà all’istituzione di un Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) nel territorio regionale e impegno verso modelli di accoglienza alternativi.
28. Mozione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su piscina comunale di Empoli. Mantenimento della gestione pubblica del servizio.
29. Mozione presentata dal gruppo consiliare Alleanza Verdi e Sinistra su tutela del territorio del Comune di Empoli da insediamenti per la produzione di energia nucleare e lo stoccaggio di materiale radioattivo: dichiarazione di territorio comunale denuclearizzato.
30. Mozione presentata dal gruppo consiliare Alleanza Verdi e Sinistra sulla questione abitativa: criticità del nuovo Piano Casa, tutela del patrimonio ERP e attivazione di strumenti straordinari di intervento pubblico.
31. Mozione presentata dal gruppo consiliare Alleanza Verdi e Sinistra sull’inserimento di una nuova misura minima Z.R.A. (Zona di Rispetto dell’Albero) all’interno delle indicazioni fornite dal Patto del Verde.
32. Mozione presentata dal gruppo consiliare Alleanza Verdi e Sinistra: “Per una gestione economica comunale che rispetti i principi etici della pace, della sostenibilità sociale e ambientale”.
33. Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli - Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su coordinamento nelle emergenze ambientali e stato di attuazione del potenziamento di Arpat.
34. Mozione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli per un trasporto pubblico accessibile, integrato e progressivamente gratuito. Contrarietà all'aumento delle tariffe del Trasporto Pubblico Locale e sostegno all'estensione dell'abbonamento unico metropolitano all'Empolese Valdelsa.
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