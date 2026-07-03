Dati e digitale per gestire le emergenze: se ne parla a Empoli

Come trasformare i dati territoriali in informazioni a reale supporto di decisioni rapide ed efficaci durante un’emergenza? Quali nuovi strumenti digitali, procedure operative e competenze sono oggi disponibili per affrontare eventi sempre più complessi?

A queste domande cercherà di rispondere “Prima e meglio. Dati 3D, protocolli operativi e decisioni in tempo reale a supporto della Protezione Civile”, la giornata di lavoro in programma il prossimo 7 luglio 2026, dalle ore 9.30 alle 16.30, presso il Cenacolo degli Agostiniani di Empoli, promossa dalla Regione in collaborazione con Anci Toscana.

L’iniziativa riunirà rappresentanti delle istituzioni, tecnici, operatori di Protezione Civile, geologi, professionisti del rilievo digitale e specialisti dei sistemi informativi per confrontarsi su metodologie, strumenti e procedure capaci di migliorare la gestione delle emergenze attraverso l’utilizzo dei dati e delle tecnologie 3D.

Durante la mattinata saranno illustrati aspetti organizzativi e procedure inerenti la gestione delle emergenze, con particolare attenzione agli strumenti già in uso, tra cui Sistemi Informativi Territoriali (SIT), piattaforme di visualizzazione tridimensionale e rilievi tramite droni, con ampio spazio dedicato alle attività operative sul campo: dalla composizione delle squadre alla raccolta e restituzione dei dati, fino alla definizione di procedure specifiche che consentano di integrare efficacemente le nuove tecnologie nei contesti emergenziali.

Il programma approfondirà inoltre il percorso che porta dalla fotogrammetria alla costruzione di modelli digitali integrati nei sistemi informativi degli enti pubblici, con la presentazione di casi studio dedicati all’analisi delle frane ed esempi concreti di interpretazione dei dati a supporto delle valutazioni geologiche e delle decisioni operative.

Uno dei momenti centrali della giornata sarà il confronto tra territorio e Regione Toscana: l’obiettivo è raccogliere esigenze, proposte e indicazioni operative da parte degli attori coinvolti nella gestione delle emergenze, per migliorare i processi di produzione, gestione e utilizzo dei dati e individuare gli strumenti più efficaci da mettere a disposizione delle amministrazioni e delle strutture operative.

Nel pomeriggio i partecipanti saranno coinvolti in tre tavoli di lavoro paralleli e la giornata si concluderà con una sessione plenaria di restituzione dei risultati emersi dai tavoli di lavoro, con l’obiettivo di costruire una rete di competenze e condividere proposte concrete per rafforzare l’efficacia delle attività di prevenzione, monitoraggio e gestione delle emergenze.

L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, professionisti e operatori del settore per sviluppare una visione comune sull’utilizzo dei dati digitali come asset strategico per una Protezione Civile sempre più tempestiva, consapevole ed efficace.

“Le tecnologie digitali e la valorizzazione dei dati – afferma l’assessore al Lavoro, all’innovazione tecnologica e alle infrastrutture digitali della Regione Toscana Alberto Lenzi - rappresentano una leva strategica per rafforzare la capacità delle istituzioni di prevenire, monitorare e gestire le emergenze. La Regione Toscana è impegnata a promuovere un modello di innovazione che metta in rete competenze, strumenti e conoscenze, affinché le informazioni raccolte sul territorio possano tradursi in decisioni sempre più tempestive ed efficaci. A testimonianza di questo impegno e protagonismo, anche la partecipazione assieme ad altre Regioni al progetto nazionale REG4IA, per sostenere la sperimentazione di soluzioni innovative basate sull’intelligenza artificiale. Occasioni di confronto come questa sono fondamentali per consolidare una cultura condivisa dell'innovazione al servizio della Protezione Civile e della sicurezza delle nostre comunità.

In occasione dell’annuncio dell’iniziativa, il sindaco Empoli Alessio Mantellassi commenta: “Siamo profondamente orgogliosi di ospitare al Cenacolo degli Agostiniani di Empoli una giornata di confronto come "Prima e meglio". Grazie al lavoro svolto insieme dai Comuni dell'Empolese Valdelsa e al sostegno della Regione Toscana, stiamo vivendo una vera e propria rivoluzione digitale all'interno della Protezione Civile e stiamo sperimentando strumenti innovativi come droni e piattaforme che rendono la gestione delle emergenze sempre più tempestiva ed efficace”.

Roberto Ciappi, delegato alla Protezione Civile di Anci Toscana e sindaco di San Casciano Val di Pesa, spiega: “I rilievi 3D e i nuovi sistemi di raccolta e analisi dei dati possono fare la differenza nella gestione delle emergenze, ma solo se sono accompagnati da organizzazione, formazione e collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti. È questo il valore del percorso che stiamo portando avanti insieme ai territori e alla Regione Toscana”.

“L'introduzione dei dati 3D e della fotogrammetria nei nostri protocolli operativi – sottolinea Simona Rossetti, sindaca delegata alla Protezione Civile dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa - segna un cambio di passo fondamentale per affrontare i dissesti idrogeologici”. “C'è stato – conclude - un grande lavoro di squadra tra i comuni dell'Empolese Valdelsa nel partecipare al bando 3D-Data e Smart Region. Questo ci ha permesso di conseguire un finanziamento strategico e importantissimo di circa 500.000 euro per tutto il territorio. È la dimostrazione che investire insieme nell'innovazione tecnologica significa garantire decisioni più rapide e sicure per la tutela dei nostri cittadini”.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa