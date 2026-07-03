'Di Martedì: Degustiamo Montopoli', gli eventi nel borgo

Luglio si conferma il mese del gusto a Montopoli. Per quattro martedì nel centro storico i sapori e i piatti tipici del territorio saranno protagonisti con la quarta edizione di “Di Martedì: Degustiamo Montopoli”, iniziativa organizzata da Confcommercio Pisa e Centro Commerciale Naturale di Montopoli, promosso da Vetrina Toscana, Regione Toscana, UnionCamere Toscana, con la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa e il patrocinio del Comune di Montopoli Valdarno.

Vetrina Toscana è il progetto di Regione e UnionCamere Toscana che promuove il turismo enogastronomico, con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana

Martedì 7, 14, 21 e 28 luglio dalle ore 19 attività, locali, botteghe e attività resteranno eccezionalmente aperte proponendo piatti tipici con prodotti del territorio, direttamente all'interno delle attività o da consumare all'interno degli spazi appositamente allestiti nelle strade e piazze del centro storico, dove ogni martedì i mercatini di qualità offriranno imperdibili occasioni di shopping sotto le stelle. Appuntamenti che permetteranno di vivere il centro storico in un'atmosfera unica, tra degustazioni di vini di cantine e produttori selezionati del territorio e specialità enogastronomiche.

“Una bellissima iniziativa avviata quattro anni fa che permette di scoprire il borgo degustando ottimo cibo e vini del territorio, grazie alla sinergia con Confcommercio e amministrazione comunale lavoriamo per far conoscere e vivere Montopoli a un numero sempre maggiore di visitatori anche attraverso eventi di qualità come questo” afferma il presidente del Centro Commerciale Naturale di Montopoli Luca Marianelli.

“Enogastronomia e prodotti tipici costituiscono un volano importante per la nostra economia e la promozione turistica e si abbinano perfettamente ad una realtà come Montopoli, dove manifestazioni come i Di Martedì mettono in vetrina le imprese del territorio e le loro eccellenze” afferma il presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli.

“I Martedì di luglio nel borgo di Montopoli sono diventati una tradizione. Un'iniziativa che anno dopo anno è cresciuta grazie alla partecipazione attiva di commercianti, associazioni e realtà locali fino a diventare un appuntamento di intrattenimento per le estati montopolesi. Questa amministrazione sta lavorando alla valorizzazione del territorio e delle sue caratteristiche, i martedì di Montopoli si inseriscono perfettamente nel nostro progetto di far conoscere il borgo ai turisti vicini e lontani. A chi abita a pochi chilometri da qui come a chi viene da fuori Italia” dichiarano la sindaca di Montopoli Valdarno Linda Vanni e l'assessore al Commercio Marzio Gabbanini.

“Le attività del territorio sono a tutti gli effetti presidi di socialità ed è fondamentale valorizzarle e promuoverle anche attraverso iniziative di qualità” evidenzia il coordinatore sindacale di Confcommercio Pisa Luca Favilli.

“I risultati e la costante crescita di manifestazioni come 'Di Martedì a Montopoli' confermano l'efficacia delle sinergie tra istituzioni, associazioni di categoria e imprese del territorio. Sostenere attivamente i Centri Commerciali Naturali e valorizzare le eccellenze enogastronomiche locali significa per noi dare linfa vitale all'economia dei nostri borghi più autentici. Le attività commerciali sono veri e proprio presidi sociali e la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest continuerà a investire nel consolidamento dei brand di destinazione per generare valore economico diffuso” dichiara il presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest Valter Tamburini.

Non mancheranno dj set e musica dal vivo ad animare i martedì con due punti musicali allestiti in Piazza Michele da Montopoli e Piazza della Pieve. Nelle quattro serate via San Giovanni, via Santo Stefano e Piazza Michele da Montopoli saranno chiuse al traffico.

Fonte: Confcommercio - Ufficio stampa

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