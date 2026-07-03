Festa d'estate ATT, il ricavato per il nuovo Centro di Riabilitazione Oncologica

Si è rinnovata anche quest’anno la magia della Festa d'estate organizzata a Firenze dall'Associazione Tumori Toscana.

Centinaia fra volontari, sostenitori, collaboratori hanno affollato il magnifico parco di Net Records Loft - Venue Arena.

Tantissime persone che hanno voluto essere presenti per dimostrare il proprio sostegno e la propria vicinanza a tutti i malati di tumore che ogni giorno l'ATT cura gratuitamente a domicilio.

Particolarmente significativo, come sempre, il momento della consegna dei riconoscimenti a chi si distinto per l'impegno nel supporto all'attività dell'Associazione.

Ad animare la serata ci hanno pensato Alessandro Masti e Adriano Iasci a cui è spettato il compito di ringraziare tutti i generosissimi partner che hanno reso possibile la serata.

È intervenuto per un saluto anche il presidente ATT Giuseppe Spinelli che ha colto l'occasione per presentare il nuovo Centro Riabilitazione Oncologica ATT, attualmente in fase di ristrutturazione. Il presidente ha spiegato che sarà uno spazio dedicato ai pazienti e ai loro familiari, dove percorsi riabilitativi personalizzati affiancheranno le terapie per migliorare benessere e qualità di vita.

Fonte: Ufficio Stampa