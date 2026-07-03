Al via le guardie mediche turistiche nel territorio dell'Ausl Toscana centro

Con l'inizio della stagione estiva l'Ausl Toscana centro ha attivato le sedi di guardia medica turistica. Il servizio, che sarà operativo fino al 31 agosto, è stato organizzato per garantire assistenza sanitaria di base ai visitatori e alle persone che soggiornano temporaneamente nelle aree del territorio caratterizzate da una maggiore presenza turistica.

Dove si trovano

Quattro le sedi attivate nelle zone Distretto Firenze Nord Ovest, Firenze Sud Est, Pratese e montagna Pistoiese.

A Bivigliano (zona Distretto Firenze Nord Ovest), nel comune di Vaglia, l’ambulatorio si trova in via Roma 202.

Nella zona Distretto Firenze Sud Est la guardia medica turistica è attiva a Saltino Vallombrosa, nel comune di Reggello, in via 2 Giugno. Gli orari possono subire variazioni ed è quindi consigliabile verificarli sul sito dell’Azienda Usl Toscana centro oppure direttamente nell'ambulatorio.

A Montepiano (Prato), in via Appennino 30.

Per quanto riguardo la montagna Pistoiese, il servizio è garantito dai medici di medicina generale operanti nei comuni di Abetone Cutigliano, Marliana, Sambuca Pistoiese e San Marcello Piteglio. L’elenco dei medici, con gli orari, gli indirizzi e i numeri di telefono, è disponibile sulla Home Page del sito web istituzionale di Ausl Toscana centro alla voce Guardia Medica quindi sezione Guardia Medica Turistica.

"Durante il periodo estivo molte località del nostro territorio registrano un significativo aumento delle presenze. Per questo è importante assicurare un servizio sanitario vicino ai luoghi di soggiorno e facilmente raggiungibile da chi si trova temporaneamente lontano dalla propria residenza – spiega il direttore del Dipartimento rete sanitaria territoriale Daniele Mannelli –. La guardia medica turistica rappresenta una risposta concreta ai bisogni assistenziali più frequenti e consente ai cittadini di ricevere cure appropriate di prossimità".

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto ai cittadini che, trovandosi eccezionalmente al di fuori del proprio Comune di residenza, ricorrano all’opera del medico di cure primarie.

Negli ambulatori di guardia medica turistica è possibile ricevere assistenza per problemi sanitari non urgenti.

Informazioni aggiuntive e compartecipazione

Per informazioni e consulenze telefoniche è disponibile il numero 116117.

Per le prestazioni erogate è prevista una quota di compartecipazione: 20 euro per le visite ambulatoriali diurne e 35 euro per le visite domiciliari. L’accesso è riservato ai turisti residenti al di fuori del Comune, i quali sono tenuti al pagamento della tariffa.

Infine, si ricorda che nelle ore notturne e nei diurni festivi e prefestivi è attivo il servizio di continuità assistenziale, il cui accesso è assicurato a tutta la cittadinanza senza variazioni rispetto alla attività ordinaria.

Fonte: Azienda USL Toscana Centro - Ufficio stampa

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