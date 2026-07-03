I martedì di-Battiti: come difendere i nostri figli dalle trappole del web. A Empoli arriva Marisa Marraffino

Come possiamo proteggere i nostri figli (e noi stessi) in un mondo virtuale che corre troppo veloce? Dai video condivisi con troppa leggerezza sui social alle foto che finiscono nelle chat sbagliate, fino ai rischi invisibili del cyberbullismo, delle truffe online e dei ricatti digitali.(e noi stessi) in un mondo virtuale che corre troppo veloce? Se ne parlerà martedì 7 luglio alle 21, nella splendida cornice del Giardino del Torrione di Santa Brigida, nel secondo appuntamento de 'I Martedì di-Battiti', la rassegna sulla legalità e la cittadinanza responsabile curata dal giornalista Giacomo Di Girolamo. Ospite della serata sarà l'avvocata Marisa Marraffino, tra le massime esperte in Italia di reati informatici e violenza in rete. Per Marisa si tratta di un vero e proprio "ritorno a casa": empolese di nascita, oggi vive e lavora a Milano, dove assiste quotidianamente vittime di violazioni digitali e supporta le scuole in tutta Italia.

L'incontro, intitolato 'Le nostre vite online e le trappole della rete. Come difendersi dai rischi del nostro tempo', prenderà spunto dal suo ultimo libro 'Senza consenso' per entrare nella carne viva della quotidianità. Non sarà una lezione di diritto, ma un dialogo aperto e concreto per capire cosa succede quando la sfera privata viene calpestata online e come si fa a intervenire prima che sia troppo tardi.

Il focus sarà interamente dedicato alle famiglie, ai ragazzi e alla gestione di quegli smartphone che troppo spesso isolano i giovani e lasciano i genitori senza strumenti per controllare o comprendere i pericoli.

Al dialogo con l'autrice parteciperanno associazioni ed enti del territorio sensibili alle tematiche trattate: Commissione Pari Opportunità, Fidapa BPW Italy, Centro Aiuto Donna Lilith, Soroptimist Valdarno Inferiore, Nosotras, AAEV Associazione degli Avvocati di Empoli e della Valdelsa, Fondazione Rigel. "Abbiamo voluto fortemente questo appuntamento perché tocca da vicino le ansie e le preoccupazioni di tantissimi genitori empolesi - spiega l'assessora alla Legalità e Pari Opportunità, Valentina Torrini -. Spesso ci sentiamo impotenti di fronte ai video che i nostri figli e le nostre figlie pubblicano in rete o ai messaggi che circolano nelle chat. Poter affrontare questi temi con Marisa Marraffino, un'eccellenza che la nostra città ha espresso a livello nazionale, è un'occasione unica. Non parleremo di codici o di tribunali, ma di vita quotidiana: l'obiettivo è dare a mamme, papà ed educatori dei suggerimenti pratici e immediati per difendere i minori e spezzare la solitudine digitale. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare". L’evento è a ingresso libero e gratuito.

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