I martedì di-Battiti: come difendere i nostri figli dalle trappole del web. A Empoli arriva Marisa Marraffino

Appuntamento martedì 7 luglio al Giardino del Torrione di Santa Brigida. L'assessora Torrini: "Un incontro speciale con una grande professionista"
Se ne parlerà martedì 7 luglio alle 21, nella splendida cornice del Giardino del Torrione di Santa Brigida, nel secondo appuntamento de 'I Martedì di-Battiti', la rassegna sulla legalità e la cittadinanza responsabile curata dal giornalista Giacomo Di Girolamo.
Ospite della serata sarà l'avvocata Marisa Marraffino, tra le massime esperte in Italia di reati informatici e violenza in rete. Per Marisa si tratta di un vero e proprio "ritorno a casa": empolese di nascita, oggi vive e lavora a Milano, dove assiste quotidianamente vittime di violazioni digitali e supporta le scuole in tutta Italia.
Il focus sarà interamente dedicato alle famiglie, ai ragazzi e alla gestione di quegli smartphone che troppo spesso isolano i giovani e lasciano i genitori senza strumenti per controllare o comprendere i pericoli.
"Abbiamo voluto fortemente questo appuntamento perché tocca da vicino le ansie e le preoccupazioni di tantissimi genitori empolesi - spiega l'assessora alla Legalità e Pari Opportunità, Valentina Torrini -. Spesso ci sentiamo impotenti di fronte ai video che i nostri figli e le nostre figlie pubblicano in rete o ai messaggi che circolano nelle chat. Poter affrontare questi temi con Marisa Marraffino, un'eccellenza che la nostra città ha espresso a livello nazionale, è un'occasione unica. Non parleremo di codici o di tribunali, ma di vita quotidiana: l'obiettivo è dare a mamme, papà ed educatori dei suggerimenti pratici e immediati per difendere i minori e spezzare la solitudine digitale. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare".
L’evento è a ingresso libero e gratuito.
Notizie correlate
<< Indietro