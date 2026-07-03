In piazza Cavallotti si presenta il libro "Al voto - 2 giugno 1946. La voce delle donne, la scelta di un paese"

Lunedì 6 luglio alle ore 21.15, in piazza Cavallotti, avrà luogo la presentazione del volume "Al voto – 2 giugno 1946. La voce delle donne, la scelta di un paese", di Saulle Panizza, edito da Pisa University Press e già protagonista al Salone del Libro di Torino. L'evento dà il via alla rassegna “Un fiume di libri in Piazza Cavallotti” organizzata dalla Libreria Erasmus di Pisa, L'autore dialogherà con Maria Rosaria Tinè, docente dell’Università di Pisa. L’ingresso è libero.

A ottant'anni dall'estensione del diritto di voto alle donne e dall'elezione delle 21 Madri Costituenti, il volume ripercorre una delle svolte più importanti della storia democratica italiana. Un'occasione per riflettere sul valore della partecipazione, della rappresentanza e sulle sfide ancora aperte verso una piena parità di genere, in un presente segnato da un crescente astensionismo.

Il libro

In Italia, furono gli anni 1945-1946 a sancire l’estensione alle donne del voto, dapprima come diritto di votare (decreto n. 23/1945), poi anche come diritto di essere elette (decreto n. 1/1946 per le amministrazioni locali, decreto n. 74/1946 per i componenti dell’Assemblea costituente). L’elezione di alcune di esse nei consigli comunali e a sindache, e ancor più delle 21 Madri costituenti, segnò una svolta nella vita pubblica e istituzionale del Paese. A distanza di ottant’anni l’equilibrio di genere, sia nella rappresentanza politica sia nella dimensione socio-economica, è ancora però lontano dall’essere raggiunto.

L’autore

Saulle Panizza Direttore del Centro per l’Innovazione e la Diffusione della Cultura (CIDIC) dell'Università di Pisa, professore ordinario di Diritto costituzionale, è responsabile scientifico del Laboratorio di cultura costituzionale dell’Università di Pisa. Autore di varie opere, anche di taglio manualistico e divulgativo, per la Pisa University Press dirige la Collana “Pubbliche funzioni e responsabilità” ed è coautore della Introduzione alla costituzione italiana, giunta nel 2021 alla dodicesima edizione.

Info

https://www.pisauniversitypress.it/scheda-libro/saulle-panizza/al-voto-2-giugno-1946-9791256083534-577441.html

Fonte: Università di Pisa