Pronto il polo scolastico a Montagnana, c'è la data dell'inaugurazione

Il cantiere, avviato a marzo 2025 e finanziato con 620mila euro di fondi PNRR, ha trasformato la struttura che già ospitava la scuola dell'infanzia Gianni Rodari e la scuola primaria Rita Levi Montalcini, aggiungendo un nuovo nido d'infanzia da 30 posti per bambini dai 3 mesi ai 3 anni. Per la prima volta a Montespertoli, nido, infanzia e primaria convivono in un unico plesso, garantendo continuità educativa dalla primissima infanzia fino agli 11 anni.

Il quadro economico dell'intervento ammonta complessivamente a 620.000 euro, interamente coperti da fondi PNRR.

Due aule sono state riconvertite in sezioni nido, con nuovi spazi dedicati al riposo, al gioco e ai servizi igienici. Il progetto ha inoltre ampliato la parte frontale dell'edificio e adottato il modello di Outdoor Education, con ampie vetrate, zone di “dialogo” tra le sezioni e il giardino e spazi esterni potenziati per favorire l'apprendimento a contatto con la natura. Cambia anche l'organizzazione della mensa: il pranzo per la primaria si svolgerà in aula, mentre l'ex refettorio diventa uno spazio polivalente per attività in piccoli gruppi.

La palestra inizialmente prevista nel progetto sarà realizzata in un impianto dedicato nella zona sportiva di Molino del Ponte, che si arricchirà anche di un nuovo campo da tennis, ampliando l'offerta sportiva per tutta la comunità.

Il nuovo Polo sarà intitolato a Maria e Angela Fresu, vittime della strage di Bologna, e la facciata dell'edificio sarà impreziosita da un murale dedicato alla loro memoria.

Grazie al nuovo nido, l'Amministrazione comunale conta di azzerare le liste d'attesa a partire dall'anno scolastico 2026-2027.

"Il Polo 0-11 di Montagnana rappresenta un importante investimento per il futuro del nostro sistema educativo e per garantire più servizi alle nostre famiglie" ha dichiarato il Sindaco Alessio Mugnaini. "A partire dall'anno scolastico 2026-2027 nessun bambino e nessuna bambina rimarranno esclusi dal servizio del nido per mancanza di posti. Un ulteriore passo avanti per un Montespertoli che cresce, mettendo al centro le esigenze dei suoi cittadini più piccoli e delle loro famiglie."

L'assessore all'Infanzia Daniela Di Lorenzo sottolinea: "Il nostro obiettivo è offrire spazi sicuri, accoglienti e stimolanti, con una didattica all'avanguardia. Grazie a questo progetto i più piccoli avranno la possibilità di crescere in un ambiente che favorisce lo sviluppo armonico e il benessere, supportando al tempo stesso le famiglie nella conciliazione tra vita lavorativa e personale."

“La scelta del Comune di Montespertoli sui fondi del PNRR è stata fin da subito orientata a reperire risorse sull’edilizia scolastica, e questo cantiere ne testimonia il valore strategico, perché nel nostro territorio questi fondi hanno consentito di costruire strutture all’avanguardia, ambiziose sul piano del servizio all’infanzia offerto e anche sul piano dell’organizzazione degli spazi. Siamo, da questo punto di vista, un ‘comune fuori dal comune’, perché non è scontato che ci siano strutture in cui nido d’infanzia, scuola d’infanzia e scuola primaria convivono in piena continuità” commenta il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Marco Pierini.

L'appuntamento con la cittadinanza è per venerdì 5 settembre, quando l'Amministrazione comunale e l'Istituto Comprensivo apriranno ufficialmente il nuovo Polo 0-11 a famiglie e cittadini. Maggiori dettagli sul programma della giornata saranno comunicati nelle prossime settimane.

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