Incidente alla periferia di Castelfranco, interviene Pegaso

È intervenuto l'elisoccorso a Castelfranco di Sotto per un incidente nella serata di giovedì 2 luglio. Un trentenne è stato portato in ospedale a Pisa con Pegaso: se dapprima le condizioni erano parse serie, il velivolo poi è andato a Cisanello in codice giallo.

Non è ancora del tutto chiara la dinamica ma si sa che verso le 19 in via Tabellata, tra il centro e la zona industriale, si sarebbero scontrati un'auto e uno scooter. A avere la peggio sarebbe stato un trentenne.

Sul posto sono arrivati i carabinieri per ricostruire l'accaduto. Immediati i soccorsi: presenti la Pubblica Assistenza di Santa Croce sull'Arno e la Pubblica Assistenza di Castelfranco di Sotto. Come detto, inizialmente era stato allertato Pegaso per un codice rosso ma, una volta caricato il ferito, è andato in giallo a Pisa. Il trentenne non è stato dunque giudicato in pericolo di vita.