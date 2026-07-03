L'AAEV celebra l'estate con la cena in vigna a Colle Adimari

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Si è svolta ieri sera una cena in vigna organizzata dall'AAEV, l'Associazione Avvocati di Empoli e della Valdelsa, per celebrare l'arrivo dell'estate nella bella cornice di Colle Adimari, a Cerreto Guidi.

L'iniziativa, pensata per offrire un momento di svago lontano dagli impegni quotidiani della professione, ha visto la partecipazione di numerosi colleghi, tra cui molti giovani avvocati.

La serata è stata l'occasione per rafforzare i legami tra i professionisti del settore, favorendo un dialogo informale in un'atmosfera piacevole e distesa.

Con questa iniziativa l'AAEV conferma la propria attenzione non solo alla formazione e all'aggiornamento professionale della categoria, ma anche alla costruzione di una comunità coesa, capace di far dialogare generazioni diverse di avvocati

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Fonte: Ufficio Stampa


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