Lavori di Acque: le zone interessate a Certaldo

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Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Certaldo, mercoledì 8 luglio, dalle ore 9 alle 13, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie Tintoretto, D’Andrea, Buonarroti (fino al civ. 58), Masaccio (fino al civ. 55) e Sanzio (fino al civ. 31).

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a giovedì 9 luglio, con le stesse modalità.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa

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