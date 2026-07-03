Approvato a Montelupo il progetto per la nuova concessione dei nidi d'infanzia

La Giunta Comunale di Montelupo Fiorentino ha deliberato l'approvazione del progetto per l'affidamento in concessione della gestione dei nidi d'infanzia comunali "Madamadorè" e "Marcondiro". L'affidamento avverrà tramite una procedura di gara e avrà una durata di 5 anni educativi, a partire dal 1° settembre 2026 fino al 31 luglio 2031.

L'organizzazione del servizio e le novità strutturali

Il progetto prevede una rimodulazione del servizio nel corso del quinquennio, legata all'apertura di nuove strutture scolastiche:

- Anno educativo 2026/2027: entrambi i nidi d'infanzia saranno temporaneamente ospitati presso l'immobile comunale di Piazza San Rocco a Fibbiana. Il nido "Madamadorè" accoglierà 60 bambini (divisi in 4 sezioni, tra tempo lungo e tempo corto) , mentre il nido "Marcondiro" ospiterà 16 bambini a tempo corto in un'unica sezione.

- Dall'anno educativo 2027/2028: entrerà in funzione il nuovo Polo d'infanzia 0-6 in via Del Parco (complesso Margherita Hack), dove si trasferirà il nido "Madamadorè" (con 48 posti oggetto di contribuzione comunale e una capienza massima di 60 bambini) insieme a tre sezioni della scuola dell'infanzia. Il nido "Marcondiro" rimarrà invece nella sede di piazza San Rocco a Fibbiana, ampliando la propria capacità ricettiva fino a un massimo di 36 bambini (con 34 posti contribuiti dal Comune).

Calendario e criteri di gestione

Il servizio sarà garantito per 46 settimane all'anno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 17:00, assicurando un minimo di 220 giorni di frequenza annuali.

Il progetto approvato è orientato su criteri di qualità del servizio, con una programmazione educativa attenta alle tematiche ambientali e l'utilizzo preferenziale di materiali naturali a fini didattici ed esplorativi.

Rimangono in capo all'amministrazione comunale la titolarità pubblica dei servizi.

«L'approvazione di questo progetto definisce il modello operativo dei nostri nidi d'infanzia per i prossimi cinque anni, gettando le basi per il consolidamento del sistema formativo locale» - spiega Aglaia Viviani, assessora alla scuola, formazione ed educazione permanente del comune di Montelupo Fiorentino. «L'obiettivo primario dell'aministrazione rimane quello di promuovere il benessere psicofisico e cognitivo dei bambini in contesti accoglienti di cura e di crescita. Attraverso i nuovi indirizzi di gara, puntiamo a coniugare l'efficienza gestionale con un'offerta pedagogica di alta qualità, fortemente attenta all'inclusione sociale, alla sensibilità ambientale e alla diffusione della ricerca e della cultura sull’infanzia, preparando al contempo la transizione verso il futuro Polo 0-6».

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa