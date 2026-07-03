Notte Bianca Empoli, come cambia la viabilità in centro

Tutto pronto per una nuova edizione della “Notte Bianca Empoli” che interesserà vie e piazze del centro storico nella serata di domani, sabato 4 luglio 2026. Di seguito i provvedimenti temporanei di viabilità.

FOCUS ORDINANZA - Dalle 18 del giorno 4 luglio alle 2 del giorno 5 luglio 2026 o comunque fino al completo spazzamento delle aree in via Tinto da Battifolle, all'intersezione con via Socco Ferrante, divieto di transito con obbligo di svolta a sinistra. Si dispone altresì, che in caso di necessità accertata dal personale della Polizia Locale siano adottati temporaneamente fino al termine della criticità i seguenti provvedimenti: via Pievano Rolando, all’intersezione con piazza Guido Guerra – corsia di marcia in direzione piazza della Vittoria, divieto di transito di tutti i veicoli; via Salvagnoli, all’intersezione con via Pievano Rolando, divieto di svolta a sinistra in via Tinto da Battifolle con obbligo di svolta a destra verso piazza Guido Guerra.

Inoltre, sempre dalle 18 del giorno 4 luglio 2026 alle 2 del giorno 05 luglio 2026 o comunque fino al completo spazzamento delle aree, in tutta piazza della Vittoria, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; sempre in piazza della Vittoria, ma nel parcheggio dei motocicli di fronte alla chiesa, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione, dalle 10 del 4 luglio alle 2 del 5 luglio 2026; via Roma, dall’intersezione con piazza della Vittoria all’intersezione con via Giovanni da Empoli, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; Zona a Transito Limitato, intera area, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli. Al termine della manifestazione, s'intendono ripristinate tutte le norme che regolano l'accesso e la circolazione in ZTL.

Le disposizioni proseguono in piazza Farinata degli Uberti, intera area, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; via Ferrucci, all'intersezione con via Giuseppe del Papa, divieto di transito con obbligo di svolta a sinistra in direzione di via della Noce; via Giuseppe del Papa, all’intersezione con via Ridolfi, obbligo di svolta a destra – direzione piazza del Popolo; via Curtatone e Montanara, all’altezza dell’intersezione con via Carrucci, direzione obbligatoria a destra e lato destro divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli sull’attuale stallo adibito a carico e scarico, eccetto i titolari di contrassegno disabili.

Dovrà essere sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza e la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

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