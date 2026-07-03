Notte Bianca Empoli, niente spray o contenitori in vetro e lattine

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Una nuova “Notte Bianca Empoli”, organizzata dall’associazione Centro Storico, invaderà il centro storico della città! Domani sera, sabato 4 luglio 2026, torna una delle manifestazioni più partecipate dell’estate. Secondo appuntamento del cartellone 'Luglio empolese' nell'ambito della programmazione 'Uno spettacolo d'estate'.

Le vie e le piazze del centro saranno 'accese' grazie a Luminaria Light Art (inaugurazione alle 22.30 in piazza Farinata degli Uberti): il Giro d'Empoli sarà illuminato per tutte le sere d'estate da nuove e bellissime installazioni, mentre sulle facciate dei palazzi di piazza Farinata degli Uberti e piazza della Vittoria saranno proiettate le forme stilizzate, creative e coloratissime dell'artista Camilla Falsini.

Il programma della ‘Notte Bianca’ prevede un raduno di auto e moto d'epoca in piazza della Vittoria e un autoraduno sportivo su via Roma. Dalle 22.30 l'accensione delle luci di Luminaria Light Art Festival, djset di 90' Special in piazza della Vittoria e per le vie del centro live music con Variazioni Acustiche, Enrico Musica Italiana, Jazmine Duo e Vocal Essence.

Trattandosi di un grande evento, entreranno in vigore le disposizioni a tutela della sicurezza pubblica e di decoro urbano contenute nell’ordinanza 315 di oggi (venerdì 3 luglio 2026).

È fatto divieto assoluto di introduzione, vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine e di utilizzo di spray urticanti o similari, dalle 17 del 4 luglio alle 2 del 5 luglio 2026 nell’area della manifestazione di piazza della Vittoria, piazza Farinata degli Uberti e zone limitrofe e comunque nell’intera area sede della manifestazione: ai titolari o gestori di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande, alle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non, di vendere per asporto e somministrare bevande in contenitori e bicchieri in vetro e in lattine; ai titolari di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande in vetro e in lattine, di vendere in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine.

Le attivitàautorizzate possono vendere le bevande soltanto in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in plastica; a chiunque, di consumare bevande contenute in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine e di abbandonare i suddetti contenitori fuori dagli appositi raccoglitori; a chiunque frequenti l’area esterna o interna interessata dallo svolgimento della manifestazione il divieto di introduzione, detenzione e di utilizzo di bombolette spray e/o altri dispositivi contenenti principi urticanti o di qualsiasi altro materiale similare di libera vendita; è consentita la vendita per asporto delle bevande, previa spillatura o mescita in bicchieri di carta o plastica.

A tal fine i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e di controllo.

Il mancato rispetto delle disposizioni sarà punito, salvo che non costituisca più grave reato, ai sensi degli articoli 34 comma 4 e 41, del citato Regolamento di Polizia Urbana “Vendita di Bevande in contenitori di vetro o lattine di bevande alcoliche”, con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150 euro.

VIABILITÀ PER ‘SERATE IN PIAZZA’ – Con ordinanza 311 del giorno 2 luglio 2026, in un tratto di piazza della Vittoria, dal civico n.26 al n.35, nei giorni 3,10,16,17,23,24 e 30 luglio 2026 si svolgerà la manifestazione denominata “Serate in Piazza”, sempre organizzata dall’associazione Centro Storico. Pertanto dalle 20 alle 24 o comunque fino al completo spazzamento delle aree, entreranno in vigore alcuni provvedimenti temporanei di viabilità: divieto di sosta e divieto di transito con obbligo di svolta a destra.

Dovrà essere sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza e la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

 

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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