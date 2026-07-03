Torna "La Notte d'Isabella", a Cerreto Guidi due sere tra storia e spettacolo

Tutto è pronto per “La Notte d’Isabella”. La rievocazione storica, giunta alla 14°edizione, è organizzata dal Comune di Cerreto Guidi e dall’Associazione Turistica Pro Loco, in collaborazione con l’Associazione CCN "Buontalenti", le Contrade del Palio del Cerro, la Direzione della Villa Medicea, la Parrocchia di San Leonardo e con il patrocinio della Regione Toscana.

Per questa edizione che si terrà sabato 4 e domenica 5 luglio, saranno 16 i gruppi di artisti e figuranti che animeranno la festa e che si esibiranno in giro per il borgo e nello spazio centrale dinanzi alle scalee del Buontalenti. Oltre 60 gli spettacoli previsti. Girando nel borgo si incontreranno le postazioni spettacolo denominate con nomi evocativi della storia del luogo o delle attrattive che lì si potranno scoprire. Ciascuna avrà il suo programma consentendo ai visitatori di scegliere che cosa vedere e quando. Si spazierà dai giochi di spade all’antica balestra manesca, dalla falconeria alle bandiere, dalle musiche e danze rinascimentale ai giocolieri, dagli spettacoli di fuoco alla giocoleria, per non dimenticare il teatro dei burattini per i più piccoli. Non mancheranno le locande e le osterie, gli antichi mestieri e i banchi del mercato rinascimentale.

La Notte d’Isabella sarà aperta sabato 4 luglio alle ore 17,30, ma l’inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità è prevista per le ore 19,30. Domenica 5 luglio si proseguirà dalle 17.30 alle 24.00. È previsto un biglietto d’ingresso di 8 euro, con la riduzione per i residenti del Comune a 5 euro e la totale esenzione per i residenti nel centro storico e per i minori di 18 anni. Chi vorrà tornare il secondo giorno, presentando il biglietto del primo, avrà un’ulteriore riduzione (5 euro per i non residenti e 3 euro per i residenti). Dai 3 parcheggi sarà disponibile un servizio navetta gratuito.

Tra le iniziative incluse nella Notte d'Isabella, da segnalare la 10°edizione di “Una foto per Isabella”, mentre nei due giorni della manifestazione sarà possibile visitare la Villa Medicea e scoprire lo straordinario Presepe in miniatura all’Uncinetto.

Tutte le informazioni sul sito della manifestazione, su Facebook, Instagram e Youtube "La Notte di Isabella".

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

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