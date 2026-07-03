Uccide l'ex moglie in ospedale in Versilia e si toglie la vita

Cronaca Camaiore
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Un uomo avrebbe ucciso l'ex moglie e poi si sarebbe tolto la vita. La notizia arriva dall'ospedale Versilia a Camaiore, sarebbe avvenuta verso le 12 di oggi, venerdì 3 luglio.

L'uomo si sarebbe recato nel reparto dove era ricoverata l'ex moglie malata, l'avrebbe uccisa con una o più coltellate. Poi si sarebbe lanciato da una finestra. Entrambi sarebbero morti sul colpo.

Oltre al personale sanitario, sono arrivati anche i poliziotti per ricostruire la vicenda. L'uomo avrebbe un'ottantina di anni, la donna sessantasette.

 

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