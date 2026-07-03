Palio di Siena, infortunio per il fantino e il cavallo del Drago caduti durante la gara

Infortunio per un fantino e un cavallo al Palio di Siena. Durante la gara, Diego Minucci, in sella a Entu de Petra Ulpu, il cavallo del Drago, è caduto insieme all'animale. Il fantino è stato trasportato in codice minore all'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena per accertamenti, mentre il cavallo è stato portato con l'ambulanza veterinaria alla clinica del Ceppo, sempre per ulteriori controlli. Il Comune rende noto che tutti gli altri cavalli sono rientrati regolarmente nelle rispettive stalle.