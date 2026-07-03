Siena, Aquila vince il Palio della Madonna di Provenzano

Siena ha dato il suo responso, è stato il gran giorno. Oggi, venerdì 3 luglio, si è corso il Palio della Madonna di Provenzano. Il Palio più importante del mondo ha preso il via alle 19.30 e dopo i consueti tre giri la contrada del Aquila ha potuto esultare. Ha vinto il fantino Tittia sul cavallo Diodoro, una fetta di Siena sta esultando nella chiesa di Santa Maria in Provenzano. L'Aquila era la contrada 'nonna' del Palio: non vinceva dal 3 luglio 1992 con Aceto.

Oggi finalmente su Piazza del Campo ha fatto capolino il sole dopo che il 2 luglio, giorno tradizionalmente designato per la carriera, un temporale ha sancito ancora una volta il rinvio (è il terzo in tre anni per il Palio di Provenzano, non era mai successo).

Sul tufo della Conchiglia più famosa del mondo si sono sfidate Onda, Civetta, Giraffa, Leocorno, Aquila, Torre, Bruco, Drago, Valdimontone e Oca. Prima del Palio si è tenuta la consueta sfilata delle contrade in abiti tradizionali.

Aquila trionfa al Palio della Madonna di Provenzano

Dopo un digiuno durato 34 anni, dal 3 luglio 1992, l'Aquila - la contrada 'nonna' - vince il Palio di luglio, conquistando la sua 25esima vittoria nella storia della contrada. Nel Palio del 1992 vinsero il cavallo Galleggiante e il fantino Aceto, nome d'arte di Andrea Degortes. A riportare la vittoria in Piazza del Campo è Giovanni Atzeni, detto Tittia, sul cavallo Diodoro, alla sua 12esima vittoria al Palio.

Ordine di partenza

Onda - Carlo Sanna detto Brigante su Anda e Bola

Civetta - Giuseppe Zedde detto Gingillo su Viso d’Angelo

Giraffa - Federico Guglielmi detto Tamurè su Diosu de Campeda

Leocorno - Andrea Sanna detto Virgola su Volpino

Aquila - Giovanni Atzeni detto Tittia su Diodoro

Torre - Enrico Bruschelli detto Bellocchio su Entu de P. Ulpu

Bruco - Dino Pes detto Velluto su Donrodrigo

Drago - Diego Minucci detto Fastidio su Eberardo

Valdimontone - Salvatore Nieddu detto Lesto su Canarinu

Oca - Sebastiano Murtas detto Grandine su Benitos

I commenti

Tra i primi commenti, quello del Governatore della Toscana, Eugenio Giani: "È AQUILA! Complimenti alla Contrada vincitrice del Palio di Siena! Una giornata di emozioni, passione e tradizione che, ancora una volta, ha fatto vivere al mondo la magia di una delle manifestazioni più belle e identitarie della Toscana".

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