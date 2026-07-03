Partono le aperture serali dei negozi del centro di Castelfiorentino

Via alle aperture serali dei negozi del centro di Castelfiorentino. Mercoledì 8 luglio è in programma il primo appuntamento di “Castelfiorentino notte”, format estivo promosso dall’Associazione CCN Tre Piazze, che coinciderà peraltro con l’avvio dei “saldi”.

La serata si aprirà alle 19.30 circa con gli aperitivi e il dj set nei locali del centro cittadino, che offriranno numerose opportunità “food” anche con tavolini all’aperto. Contestualmente, i negozi saranno aperti e quattro gruppi misicali allieteranno le vie del centro commerciale naturale (da Via Bovio a Corso Matteotti a via Testaferrata) con i loro brani live, fino alle ore 23 circa. Il secondo appuntamento è previsto mercoledì 15 luglio alla stessa ora

«Le aperture serali del’8 e del 15 luglio – osserva Paolo Antilli, presidente del CCN Tre Piazze - saranno due serate dedicate a shopping, musica e convivialità, con l’obiettivo di riportare le persone a vivere il centro storico. I negozi resteranno aperti fino a tarda sera, e le attività del settore food accompagneranno cittadini e visitatori dall’aperitivo al dopocena, creando un’atmosfera piacevole e accogliente con punti musicali sparsi per le vie del centro. Questi appuntamenti si inseriscono nel ricco calendario estivo promosso dalle associazioni del territorio e dal Teatro del Popolo. L’obiettivo è fare in modo che per tutto il mese di luglio Castelfiorentino sia un paese vivo, ricco di occasioni di incontro e capace di sostenere il commercio locale. Purtroppo i saldi, che ogni anno partono sempre più in anticipo, stanno penalizzando le attività di vicinato. Per questo crediamo sia fondamentale creare eventi che portino persone nelle nostre piazze e nei nostri negozi, offrendo una concreta boccata d’ossigeno al commercio. E l’estate non finirà qui: il 29 e 30 agosto Castelfiorentino ospiterà la finale regionale di Miss Italia con l’elezione di Miss Toscana. Sarà il gran finale della stagione estiva, un evento di grande prestigio che porterà pubblico, visibilità e darà un’ulteriore spinta al nostro centro”

“Mercoledì sera – osserva il Vicesindaco con delega al Commercio, Gianluca D’Alessio – è in programma la prima delle due serate di apertura dei negozi del centro cittadino, animate da alcuni gruppi musicali disseminati per le vie del centro commerciale naturale. Un’opportunità per stare insieme, fare due passi nelle calde serate estive, divertirsi e magari fare un po’ di shopping approfittando dei “saldi”, anche per sostenere il commercio locale Un ringraziamento all’Associazione del CCN “Tre Piazze” che anche quest’anno ha rinnovato il suo impegno per garantire questo format estivo”

. “Castelfiorentino notte” è organizzato dall’Associazione del CCN “Tre Piazze” in collaborazione con il Comune di Castelfiorentino e Confesercenti.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

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