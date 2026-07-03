Prato: Claudio Belgiorno annuncia la nascita del gruppo consiliare 'Lista Belgiorno Sindaco - Futuro Nazionale'

Politica e Opinioni Prato
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Dopo l’annuncio ufficiale in Consiglio Comunale, Claudio Belgiorno formalizza il cambio di denominazione del proprio gruppo consiliare, che da oggi assume il nome 'Lista Belgiorno Sindaco - Futuro Nazionale'. Nasce così ufficialmente il primo gruppo di Futuro Nazionale all’interno del Consiglio Comunale di Prato.

"Questa scelta rappresenta un passo naturale e coerente con il percorso che stiamo costruendo insieme ai cittadini – dichiara Claudio Belgiorno -. Futuro Nazionale non è solo un simbolo, ma un progetto concreto di cambiamento per Prato. In soli due mesi abbiamo già raccolto l’adesione di oltre 350 pratesi, un consenso straordinario che dimostra quanto la città senta l’esigenza di una nuova stagione politica".

Nei prossimi giorni Claudio Belgiorno convocherà una conferenza stampa ufficiale per presentare il Direttivo Provinciale del movimento. In quella sede saranno illustrati ai cittadini di Prato i motivi di questa decisione e il progetto politico dettagliato con cui Futuro Nazionale si prepara ad affrontare le prossime elezioni amministrative, con l’obiettivo chiaro di vincere e governare la città.

"Prato ha assoluto bisogno di cambiare rotta - prosegue Belgiorno -. L'andamento dei primi due Consigli Comunali lo ha dimostrato, se mai ce ne fosse stato bisogno. Assistiamo a una politica stanca, lontana dai problemi reali della gente, incapace di dare risposte concrete su sicurezza, lavoro, decoro urbano e futuro dei nostri giovani. Futuro Nazionale nasce proprio per invertire questa tendenza e restituire alla città orgoglio, visione e risultati".

Il movimento, fortemente radicato sul territorio e aperto al contributo di tutti i cittadini, si candida a diventare la principale alternativa di governo per Prato.

Claudio Belgiorno, Lista Belgiorno Sindaco - Futuro Nazionale

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