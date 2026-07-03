Le precisazioni di Zignago Vetro dopo l'incontro con il comitato Trasparenza per Empoli

"In risposta alle recenti comunicazioni del Comitato Trasparenza Per Empoli, Zignago Vetro desidera fornire alcune precisazioni necessarie a ricostruire la corretta dinamica dei fatti, nel rispetto degli iter istituzionali e del rapporto di fiducia che da sempre lega la nostra azienda alla comunità locale". Così in una nota l'azienda che si occupa di lavorazione del vetro, con stabilimenti produttivi in Italia e all'estero, tra cui il sito di Empoli, risponde alle dichiarazioni del comitato Trasparenza per Empoli in merito al recente incontro con i vertici del gruppo.

"Zignago Vetro ha sempre mantenuto e continua a mantenere un dialogo costante e costruttivo con l’Amministrazione comunale di Empoli, che ringraziamo per il ruolo attivo di tramite che ha storicamente svolto e svolge tuttora nel riportare le istanze della cittadinanza. Questo confronto aperto ci ha permesso in passato, e ci consente oggi, di accogliere le osservazioni ricevute e di valutarne l'integrazione, ove tecnicamente e normativamente possibile. Confidiamo che, proprio attraverso tale canale istituzionale e una collaborazione basata sui fatti, si possa proseguire in un percorso condiviso di crescita, evitando letture strumentali che non riflettono l’impegno concreto che la nostra Società dedica quotidianamente al territorio, di cui ci sentiamo parte integrante.

È altresì importante chiarire - prosegue la nota - che ogni nostra iniziativa, inclusi i piani di ammodernamento tecnologico, si inserisce all'interno di un rigoroso percorso autorizzativo condiviso con le istituzioni. Ogni progetto viene infatti attuato nel pieno rispetto di procedure complesse e trasparenti, che prevedono il coinvolgimento diretto e il controllo costante oltre che dell'Ente Comunale anche di altri Enti, tra cui ARPAT (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana). Tali entità, in virtù delle proprie competenze tecniche, verificano e validano ogni intervento applicando severi criteri di conformità ambientale e normativa. Per Zignago Vetro, questa piena trasparenza procedurale rappresenta un requisito imprescindibile, a garanzia del rigore con cui operiamo e del nostro costante impegno a favore del territorio".

Da Zignago Vetro viene ribadito "che non è nostra intenzione partecipare a strumentalizzazioni politiche estranee al contesto aziendale: il nostro unico impegno è svolgere il lavoro con serietà, lealtà e integrità, nel rigoroso rispetto delle leggi. Zignago Vetro resta, come sempre, aperta al dialogo attraverso i canali ufficiali, convinta che la collaborazione tra azienda, amministrazione e cittadini — basata sulla correttezza e sui fatti — sia l’unica strada per far crescere il territorio in modo trasparente e sostenibile".

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