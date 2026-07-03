A Firenze la presentazione di 'Estinzione Programmata': riflessione sul calo demografico in Italia

Il 6 luglio alle ore 16.30, presso Palazzo Medici Riccardi (Via Cavour 9), è in programma la presentazione del libro 'Estinzione Programmata - La tragedia demografica e il futuro mancato dell'Italia' di Gianluca Pietrosante.

L'incontro sarà dedicato alla discussione dei temi affrontati nel volume, con particolare attenzione al calo demografico in Italia e alle sue possibili implicazioni sociali, economiche e culturali. Il libro analizza le dinamiche che stanno influenzando la struttura della popolazione italiana e le prospettive di crescita del Paese.

L'evento si propone come momento di confronto sul tema delle politiche familiari e demografiche e sulle diverse interpretazioni delle cause e delle possibili soluzioni al fenomeno della denatalità.

Interverranno:

​Gianluca Pietrosante, autore del libro.

​Alessandro Scipioni, Consigliere Città Metropolitana (Centrodestra e Civici per il Cambiamento).

​Fabio Dragoni, editorialista de La Verità.

​Prof. Massimo Viglione, storico, saggista ed editore.

​La cittadinanza è invitata a partecipare.

Fonte: Civici per il Cambiamento - Città Metropolitana di Firenze

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