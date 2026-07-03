"Progettiamo insieme le aree ludiche": al via il percorso partecipato per gli spazi gioco di Montespertoli

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Prende il via "Progettiamo insieme le aree ludiche", il percorso partecipato promosso dal Comune di Montespertoli

Prende il via "Progettiamo insieme le aree ludiche", il percorso partecipato promosso dal Comune di Montespertoli per coinvolgere cittadine e cittadini nella progettazione degli spazi gioco del territorio.
Il percorso, nato dal confronto con i genitori dei bambini e delle bambine di Montespertoli e delle sue frazioni, è pensato sia come occasione di formazione, sia come occasione di confronto su quali siano le strategie più adatte per riqualificare alcune aree attrezzate del territorio, che sono molto frequentate ma necessitano di sempre più interventi di manutenzione.
L'iniziativa si articola in tre incontri, tutti in programma presso la Sala del Consiglio, nel palazzo comunale di piazza del Popolo, alle ore 18:00:
• 1 ottobre – Formazione, a cura di Sara Abruzzese, pedagogista del Comune di Montespertoli;
• 14 ottobre – Laboratorio di progettazione;
• 4 novembre – Incontro di restituzione.
Abbiamo pensato di affrontare il tema delle aree gioco di Montespertoli, che hanno bisogno di essere riqualificate, partendo dal coinvolgimento delle famiglie che vivono gli spazi ludici del territorio ogni giorno. L’idea è quella di definire i bisogni, ripensare insieme le aree applicando i principi della outdoor education e prevedere un intervento di riorganizzazione degli spazi su più annualità” commentano il vicesindaco Marco Pierini e l’assessora alle politiche per le famiglie, Daniela Di Lorenzo.
L'Amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare attivamente per contribuire, insieme ai tecnici e agli esperti coinvolti, alla riqualificazione delle aree ludiche di Montespertoli

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

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