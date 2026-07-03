Regione, un milione di euro per la sicurezza degli edifici pubblici

La Regione Toscana ha pubblicato sul suo bollettino ufficiale n.26 del 1 Luglio 2026 il nuovo bando destinato agli enti locali per le verifiche tecniche sugli edifici pubblici strategici e rilevanti con una dotazione finanziaria di 966.849,00 euro derivanti da risorse del Programma regionale FESR 2021-2027, finalizzato a sostenere le attività necessarie a valutare il livello di sicurezza statica e sismica degli edifici attraverso indagini strutturali, analisi dei terreni e verifiche tecniche propedeutiche all'eventuale progettazione degli interventi di adeguamento.

"Investire nella prevenzione significa puntare sulla sicurezza delle nostre comunità", dichiara l'assessore regionale all'ambiente David Barontini. "Le verifiche tecniche rappresentano il primo passo per conoscere lo stato di salute degli edifici pubblici e programmare gli interventi necessari. La Toscana continua così un percorso che, negli ultimi quarant'anni, ha consentito di destinare oltre 300 milioni di euro alla messa in sicurezza sismica del patrimonio pubblico e più di 5 milioni di euro per realizzare oltre 440 verifiche tecniche. Prevenire è fondamentale perché la sicurezza dei cittadini passa anche dalla capacità di programmare e intervenire prima che si verifichino le emergenze".

Potranno presentare la domanda per accedere ai contributi gli enti locali proprietari di edifici destinati a funzioni strategiche o di interesse pubblico, come scuole, palestre, sedi istituzionali e strutture operative per la gestione delle emergenze, ed ogni ente potrà presentare più domande, ciascuna riferita a uno specifico aggregato strutturale.

La presentazione delle domande è aperta dalle ore 12 del 2 luglio fino alle ore 12 del 1° agosto attraverso la piattaforma telematica di Sviluppo Toscana all’indirizzo https://sft.sviluppo.toscana.it dove è possibile conoscere requisiti, modalità di partecipazione e criteri di assegnazione dei contributi.

Fonte: Regione Toscana