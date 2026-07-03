Scuola: servizio mensa anticipato a Empoli per il tempo pieno sin dai primi giorni

Un'importante novità in vista del nuovo anno scolastico 2026/2027 a Empoli: il servizio mensa partirà dalla prima settimana di scuola per garantire il tempo pieno. Ad annunciarla è il sindaco Alessio Mantellassi: "Da pochi giorni è finita la scuola ma stiamo già programmando tutti i dettagli del prossimo anno scolastico che comincerà martedì 15 settembre 2026. Abbiamo comunicato alle scuole la disponibilità del Comune a far partire la mensa per tutti gli istituti dal terzo giorno (compreso). Abbiamo messo già tutte le risorse sufficienti per garantire il servizio. E quindi da giovedì 17 settembre partirà la mensa in tutte primarie empolesi e in tutte le classi seconde e terze dell’infanzia (4 e 5 anni), sia del comprensivo Est che Ovest. Per le classi prime dell’infanzia (3 anni), sia Est che Ovest, la mensa partirà dal 28 settembre per consentire alle scuole di fare un percorso in compresenza per l’ingresso dei piccoli. Voglio ringraziare l'assessora alla Scuola Maria Grazia Pasqualetti e tutto l'Ufficio Servizi Educativi e Istruzione per aver lavorato con grande impegno per venire incontro alle esigenze delle famiglie empolesi. Per molti genitori la garanzia del tempo lungo è un grande supporto, proprio pochi giorni fa si è tenuto un Tavolo legato alla conciliazione Vita-Lavoro e questa iniziativa va proprio in questo senso".

"L'anticipo dell'attivazione del servizio mensa nasce anche dall'ascolto delle tante richieste arrivate dalle famiglie negli ultimi anni - commenta l'assessora alla Scuola Maria Grazia Pasqualetti -. In numerose occasioni i genitori ci hanno rappresentato la necessità di poter contare fin dai primi giorni di scuola su un'organizzazione più completa dei servizi, soprattutto per conciliare gli impegni lavorativi con quelli familiari. Abbiamo raccolto questa esigenza e lavorato affinché potesse trovare una risposta concreta. Garantire la refezione già dal terzo giorno di scuola significa offrire un supporto importante alle famiglie e consentire agli alunni di usufruire fin da subito di un servizio essenziale nel percorso educativo e scolastico. È un risultato frutto dell'impegno condiviso tra amministrazione e uffici, che ringrazio per il lavoro svolto e per l'attenzione dimostrata verso i bisogni della comunità scolastica".

Per quanto riguarda i nidi d'infanzia, si specifica che il servizio mensa viene avviato per le bambine e i bambini riconfermati (che non hanno bisogno di ambientamento) sin dal primo giorno di frequenza, martedì 8 settembre

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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