Sesa rafforza il piano welfare per le 6.700 persone del gruppo

Sesa (“SESA” - SES.MI), operatore di riferimento nel settore Technology, Digital Platform e Vertical Application per imprese ed organizzazioni, con ricavi consolidati pari ad Euro 3.357 milioni al 30 aprile 2025, quotata sul segmento Euronext STAR di Borsa Italiana, e Fondazione Sesa, organizzazione no-profit che opera al fine di diffondere i valori di Sesa e generare benessere nelle comunità in cui opera, hanno presentato il nuovo Piano Welfare 2026-2027 a beneficio delle 6.700 persone del Gruppo Sesa.

Il nuovo Piano 2026-2027, per un valore di circa 4,5 milioni di Euro, amplia ulteriormente il proprio perimetro attraverso iniziative dedicate alla salute, sport, genitorialità, inclusione e miglioramento del benessere e della qualità della vita delle persone.

Il piano si inserisce in una visione d’impresa orientata alla generazione di valore sostenibile e di lungo termine a beneficio di tutti gli stakeholder, in primo luogo, delle persone del Gruppo, come elemento fondante della creazione di valore di lungo termine.

Fondazione Sesa, in coerenza con il proprio purpose di promuovere benessere e connessione sociale nelle comunità in cui opera, ha ispirato e contribuito al Piano di Welfare 2026-2027, affiancando il Gruppo Sesa nella realizzazione di iniziative orientate alla qualità della vita ed il benessere delle persone ed alla promozione di una cultura di inclusione e partecipazione, contribuendo a rafforzare il legame tra impresa, territorio e comunità.

Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa

"In un contesto sociale ed economico in profonda evoluzione, la capacità delle imprese di generare benessere e valorizzare il talento delle persone rappresenta un fattore determinante di sostenibilità. Il Piano Welfare nasce dall’ascolto dei bisogni delle nostre persone e conferma la volontà del Gruppo Sesa di accompagnarne la crescita professionale e personale, promuovendo salute, inclusione, benessere e qualità della vita. Crediamo che l’innovazione e la competitività dell’impresa siano strettamente legate al benessere delle comunità professionali che la compongono e alla possibilità per ciascuno di costruire un equilibrio sostenibile tra vita lavorativa e individuale. Con il nuovo piano di welfare rafforziamo ulteriormente un modello di impresa responsabile, capace di creare valore condiviso e duraturo per tutti gli stakeholder", ha dichiarato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.

"Fondazione Sesa nasce per portare nelle comunità i valori che caratterizzano il percorso del Gruppo Sesa: attenzione alle persone, solidarietà, inclusione e responsabilità sociale. Il nostro ruolo è contribuire a trasformare questi valori in iniziative concrete, capaci di generare benessere, sostenere le famiglie e rafforzare la connessione sociale nei territori in cui operiamo. In questa prospettiva, il Piano di Welfare rappresenta un passaggio importante integrando la dimensione aziendale con quella sociale e comunitaria, promuovendo una crescita inclusiva, che sostiene chi si trova in condizioni di maggiore fragilità. Continuiamo ad operare affinché il Gruppo Sesa sia il luogo ideale dove lavorare", hanno commentato Paolo Castellacci e Giovanni Moriani rispettivamente Presidente e Vice Presidente di Fondazione Sesa.

Il nuovo Piano Welfare 2026-2027 amplia il perimetro delle iniziative con particolare attenzione ai temi della salute, inclusione e supporto al benessere delle persone, con il rafforzamento delle misure dedicate alla tutela e all'inclusione delle persone con disabilità, il potenziamento dei servizi orientati al benessere fisico e psicologico, lo sviluppo di nuove convenzioni a beneficio delle persone del Gruppo ed una più ampia integrazione con le iniziative promosse da Fondazione Sesa per generare benessere e valore nelle comunità.

Le opportunità offerte dal Piano 2026-2027, accessibili attraverso la piattaforma digitale welfare del Gruppo, supportata da Ariel, si inseriscono in un quadro di iniziative articolato su cinque pilastri.

Benessere delle persone: incremento dei Flexible Benefit, utilizzabili per un'offerta ampliata di servizi e attività, tra cui viaggi, cultura, educazione, sport, wellness e tempo libero. Sono confermati il Pacchetto Salute, il sostegno alla mobilità abitativa, il Microcredito Aziendale e lo Sportello Psicologico, il cui servizio è stato potenziato. È presente anche una nuova area dedicata alle convenzioni aziendali, finalizzata ad ampliare l'accesso a servizi e agevolazioni per le persone del Gruppo;

Work-life balance: proseguono le iniziative dedicate al benessere fisico e mentale attraverso una piattaforma dedicata, comprensiva di programmi focalizzati su attività sportive, nutrizione e wellbeing. Sono inoltre confermati lo Sportello Nutrizionale, il contributo Welfare Sport per attività sportive e i permessi per attività di volontariato sociale;

Inclusione, genitorialità e sostegno alle famiglie: il Piano rafforza le misure dedicate al supporto genitoriale, ampliando l'accesso ad alcune iniziative rivolte ai figli delle nostre persone. In particolare, i contributi per Centri Estivi e Vacanze Studio sono stati ulteriormente estesi. Sono inoltre confermati il supporto alla natalità con sostegno economico in occasione della nascita dei figli; contributi per servizi di baby-sitting, pedagogia, asilo nido; borse di studi per acquisto di libri scolastici e strumenti informatici a favore dei figli delle nostre persone; sostegno economico per l’assistenza sanitaria e sociale di familiari e dipendenti con disabilità, pacchetti salute per il rimborso delle spese sanitarie;

Sostenibilità ambientale: prosegue il sostegno alla mobilità sostenibile attraverso un contributo per l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico e soluzioni di mobilità elettrica. Si confermano inoltre i programmi di E-Car Sharing e Bike Sharing e l'utilizzo di strumenti digitali orientati alla riduzione dell'impatto ambientale, in linea con gli obiettivi ESG del Gruppo e con il percorso di miglioramento continuo in ambito ambientale;

Education: misure a supporto dell’education attraverso borse di studio, contributi per strumenti informatici e materiali didattici, percorsi universitari e post-universitari ed esperienze formative internazionali.

In uno scenario caratterizzato da profondi e continui cambiamenti sociali ed organizzativi, il welfare aziendale assume un ruolo sempre più rilevante nella costruzione di contesti di lavoro inclusivi, sostenibili e capaci di generare valore condiviso.

Fonte: Sesa SpA

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