Sgomberato presidio al polo Acca, scontri tra manifestanti e forze dell'ordine

Il presidio di operai organizzato da Sudd Cobas a Seano (Carmignano) per la vertenza Acca è stato sgomberato. E ci sarebbero stati scontri e tafferugli.

Il sindacato in una nota ha denunciato: "La polizia attacca il presidio degli operai Acca. Strada bloccata, ingente schieramento dei reparti. Tutti i lavoratori e sindacalisti sono stati messi a forza su un pullman della polizia e sono diretti in questura".

Operai e sindacalisti stanno manifestando da giorni contro la chiusura del polo di logistica con il licenziamento di decine di operai, quasi un centinaio.

Ma ci sarebbero stati anche problemi di ordine pubblico verso le 10.15 circa. Alcuni manifestanti, rimasti sul posto, avrebbero tentato di entrare dentro il polo e sarebbero stati trattenuti dai poliziotti: sarebbero nati degli scontri e dei tafferugli.

Lo sgombero del presidio sarebbe avvenuto nell'ambito di un decreto di sequestro preventivo emesso dalla procura di Prato, che indagherebbe su alcuni cittadini italiani del Sudd Cobas denunciati da una ventina di imprenditori cinesi per violenza privata. La procura ha delegato la Digos per eseguire il provvedimento e nelle prossime ore sarà verificata la merce trattenuta prima che sia liberata