Spettacolo sulla vita di San Francesco: il concerto alla chiesa di Corniola

Uno "Spettacolo sulla vita di San Francesco d'Assisi" alla chiesa di Corniola. L'evento è in programma questa sera, venerdì 3 luglio alle 21, ed è organizzato dall'associazione Musica Mundi.
Una nuova iniziativa che si inserisce nel ciclo di "Concerti nel Chiostro" che la parrocchia sulla collina empolese organizza per restaurare la chiesa. L'ingresso è a offerta libera.
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