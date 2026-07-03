Start Cup Toscana 2026, aperto il bando per le migliori idee d'impresa ad alta tecnologia

Sono aperte le candidature per l'edizione 2026 di Start Cup Toscana, la competizione che premia le migliori idee d'impresa ad alto contenuto tecnologico nate nel mondo della ricerca. C'è tempo fino all'8 settembre 2026 per presentare la propria candidatura attraverso il portale della Regione Toscana.

"Start Cup Toscana – ha dichiarato l’assessora all’università e ricerca Cristina Manetti - rappresenta una straordinaria occasione per trasformare il talento, la ricerca e le competenze dei nostri giovani in imprese innovative capaci di generare sviluppo, occupazione qualificata e competitività. La Toscana dispone di un sistema universitario e della ricerca di altissimo livello e iniziative come questa rafforzano il dialogo tra laboratori, atenei e mondo produttivo, favorendo il trasferimento tecnologico e la nascita di nuove realtà imprenditoriali. Investire sulle idee significa investire sul futuro della nostra regione".

L'iniziativa, finanziata e patrocinata dalla Regione Toscana e promossa nell'ambito di GiovaniSì, il progetto regionale per l'autonomia dei giovani, è organizzata quest'anno dalla Scuola IMT Alti Studi Lucca, in collaborazione con l'Ufficio regionale di trasferimento tecnologico (Urtt) e con tutti gli atenei e le Scuole universitarie superiori della Toscana. Possono partecipare gruppi composti da almeno due persone che abbiano sviluppato un progetto imprenditoriale nell'ambito di attività di studio o di ricerca scientifica, tecnologica, sociale o umanistica e intendano trasformarlo in un'impresa, oppure startup costituite con dichiarazione di inizio attività a partire dal 1° ottobre 2025.

La finale regionale si svolgerà il 19 ottobre 2026 nella Cappella Guinigi del Campus della Scuola Imt Alti Studi Lucca, dove i progetti selezionati saranno valutati da una giuria attraverso la presentazione del business plan e un elevator pitch. I vincitori accederanno di diritto al Premio Nazionale per l'Innovazione, in programma a Bari il 3 e 4 dicembre 2026.

Le idee progettuali dovranno rientrare in uno dei quattro ambiti previsti dal regolamento: Life Sciences-Medtech, ICT, Cleantech & Energy e Industrial, dimostrando un chiaro collegamento con l'ateneo o l'ente di ricerca di appartenenza.

Ai primi tre classificati saranno assegnati premi di 5.000, 3.000 e 2.000 euro. La giuria potrà inoltre attribuire una menzione d'onore al quarto classificato, che accederà anch'esso alla finale nazionale, oltre a tre menzioni speciali dedicate a Innovazione sociale, Imprenditoria femminile e Climate Change.

Il percorso sarà accompagnato anche da un momento formativo: il 14 luglio, alle ore 10, è in programma un webinar dedicato alla presentazione del bando e alla redazione del business plan, organizzato dalla Scuola Imt e dall'Urtt insieme agli atenei toscani.

Per consultare il bando e presentare la candidatura: pagina Start Cup Toscana 2026

Per informazioni è possibile scrivere a startcuptoscana@regione.toscana.it

Fonte: Regione Toscana

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